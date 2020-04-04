Milli Dayanışma Kampanyası'na destek büyüyor: İki şirketten 50 milyon TL

Doğuş Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Doğuş Grubu'nun Türkiye'nin bu süreci en az zarar ile atlatabilmesi için çalıştığı vurgulanarak birlik ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş-Yüce Oto ortaklığı/Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve TÜVTÜRK başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi olarak 15 milyon TL katkı sağlıyoruz." ifadesine yer verildi.

TÜVTÜRK şirketinin 500 bin maske bağışında bulunduğu belirtilen açıklamada, Grand Hyatt ve Soho House otellerinin de tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

34 MİLYON TL YARDIM

Cengiz Holding tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye gönülden destek oldukları belirtilirken, “Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Bizbize yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’ olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ‘Vefa Kolileri’ için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL’ye ulaştı” ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAF 49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek giderek büyüyor. Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak startını verdiği kampanyada 4 gün içerisinde toplanan rakam 1 milyar TL'ye doğru koşuyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından dün yaptığı duyuruda 846 milyon 606 bin TL toplandığını açıkladığı kampanyaya büyük küçük demeden binlerce vatandaş büyük katılım gösterirken, kampanyaya çok sayıda kurumunun yanı sıra onlarca iş insanı ve marka da katkı vermeyi sürdürüyor. Milli Dayanışma Kampanyası'na sadece bugün iş dünyasından gelen destek tutarı 50 milyon lirayı aştı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından yapılan destekler... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL katkıda bulunma kararı aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Tosyalı Holding olarak kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi şirketleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için ilk adımı attı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışta bulunduklarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi. Ankara Sanayi Odası (ASO), Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır dedi. Koronavirüs salgınının Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede Biz Bize Yeteriz diyen Türk Telekom, Millî Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı. TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu. Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu. Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu. Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu. Memur-Sen Konfederasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL, “Şimdi Vefa Vakti” kampanyasıyla da İHH, Deniz Feneri ve Kızılay’a 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL’lik bağışta bulundu. VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı. BMC Otomotiv, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon liralık destek vereceğini duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu. Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı. Konukoğlu Ailesi, COVID-19 küresel salgınının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık yardım yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bir ilke imza atarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na BTSO’dan 1 milyon TL’lik destek çıktı. Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu. Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir destek de Yeşim Tekstil’den geldi. CEO Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL bağışlayacaklarını ifade ederek, Türk milleti olarak el birliği içinde bu zorlu süreci de atlatacaklarını ve ihtiyaç duyulması halinde maske de üretebileceklerini kaydetti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kampanyay 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da (BTSO) Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira bağışta bulundu MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Doğan Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 milyon TL bağışladı. Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu. İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Mektebim Koleji’nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından 2 milyon TL’lik destek sağlandı.Kolej ayrıca hiçbir çalışanın sözleşmesini fesh etmeyeceklerini duyurdu. KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 250 bin lira ile katkıda bulunduklarını söyledi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katıldığını duyurdu. İnegöl OSB, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına 150 bin lira destek verecek. İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Millî Dayanışma Kampanyası’na 150 bin lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ,Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla 30 Mart’ta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduklarını duyurdu. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu. Saya Grup, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon liralık destek sağladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Erdemoğlu Holding, 3 milyon TL ile katıldıklarını ve hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağını açıkladı. Eczacıbaşı Topluluğu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede toplumun her kesiminin katkı sağlaması amacıyla 10 milyon liralık kaynak ayırdı. Limak Holding, dünya genelinde salgına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan kampanyalara toplam 11 milyon lira bağış yaptı. OPET, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), bağlı faaliyet gösteren market zinciri sahibi üyelerinin katılımıyla “Biz bize yeteriz” kampanyasına 2 milyon TL bağış yaptı. Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi. Turkcell, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL katkıda bulunduğunu duyurdu. Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan rakam 1 milyar TL'ye koşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Kampanyada 4 gün içerisinde toplanan rakam 1 milyar TL'ye doğru koşuyor.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EKONOMİ DEİK'ten istihdam sağlığını koruma çağrısı