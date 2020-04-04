Ekonomi Milli Dayanışma Kampanyasına destek büyüyor İki şirketten 50 milyon TL
İŞ DÜNYASI

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek büyüyor: İki şirketten 50 milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek dün itibariyle 1 milyar 61 milyon TL'ye ulaşırken kampanyaya iş dünyasından bugün de peş peşe destek açıklamaları geliyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Doğuş Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Doğuş Grubu'nun Türkiye'nin bu süreci en az zarar ile atlatabilmesi için çalıştığı vurgulanarak birlik ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

Açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş-Yüce Oto ortaklığı/Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve TÜVTÜRK başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi olarak 15 milyon TL katkı sağlıyoruz." ifadesine yer verildi.

TÜVTÜRK şirketinin 500 bin maske bağışında bulunduğu belirtilen açıklamada, Grand Hyatt ve Soho House otellerinin de tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edilmesi gibi destek çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

34 MİLYON TL YARDIM

Cengiz Holding tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadeleye gönülden destek oldukları belirtilirken, “Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Bizbize yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’ olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ‘Vefa Kolileri’ için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda yapılan yardımların miktarı 34 milyon TL’ye ulaştı” ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan rakam 1 milyar TL'ye koşuyor
FOTOĞRAF 49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek giderek büyüyor.
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Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak startını verdiği kampanyada 4 gün içerisinde toplanan rakam 1 milyar TL'ye doğru koşuyor.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.
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Konukoğlu Ailesi, COVID-19 küresel salgınının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık yardım yaptı.
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Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Mektebim Koleji’nin de içinde yer aldığı Sancak Grup tarafından 2 milyon TL’lik destek sağlandı.Kolej ayrıca hiçbir çalışanın sözleşmesini fesh etmeyeceklerini duyurdu.
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İnegöl OSB, “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına 150 bin lira destek verecek. İnegöl OSB Başkanı Zeki Şahin yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” Millî Dayanışma Kampanyası’na 150 bin lira destek sağlayacaklarını açıkladı.
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ,Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla 30 Mart’ta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduklarını duyurdu.
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Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.
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Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan rakam 1 milyar TL'ye koşuyor
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