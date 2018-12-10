10 Aralık 2018 Pazartesi gün sonu haberleri

Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

GÜNDEM Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

Profesör Emiroğlu'na itibar suikasti: Cumhuriyet ve Birgün yazdı rektörlük görevden aldı

Sosyal medyada başlatılan itibar suikasti 35 yıllık ilim insanını görevinden etti. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi ve Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, Cumhuriyet ile BirGün'ün başlattığı ve sosyal medyada sürdürülen lincin ardından üniversitedeki görevinden alındı. Emiroğlu'na yapılanlar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, linç edilen öğretim görevlisine sahip çıkmayıp yargısız infaz yapan Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğü açıklama bile yayınlamadı.

GÜNDEM Profesör Emiroğlu'na itibar suikasti: Cumhuriyet ve Birgün yazdı rektörlük görevden aldı

İngiltere'deki Brexit oylaması ertelendi

İngiltere Başbakanı May, parlamentodaki Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı. May, yarın yapılması öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini söyledi.

DÜNYA İngiltere'deki Brexit oylaması ertelendi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a, vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi uygun görüldü.

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HAYAT Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ''Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama

MHP Lideri Bahçeli Binali Yıldırım'ın adaylığını değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı için, "İstanbul’da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis’te basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım’ın İstanbul adaylığına yönelik, "Aday belirleme anlayışına egemen olan parti AK Parti’dir. Göstereceği aday kabul edilir. Binali Bey önemli bir isimdir. Binali Bey aday olursa başımın üzerinde yeri vardır" ifadesini kullandı.

GÜNDEM MHP Lideri Bahçeli Binali Yıldırım'ın adaylığını değerlendirdi

Sözcü gazetesi çalışanlarına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

GÜNDEM Sözcü gazetesi çalışanlarına hapis istemi

Erdoğan: Hadi şimdi de yayınlayın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen 'İnsanlığın Medeniyeti' programında Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin konuştu. Erdoğan, "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdınız. Hadi şimdi de aynı şekilde yayınlayın" dedi.

GÜNDEM Erdoğan: Hadi şimdi de yayınlayın

Şehit Mustafa Cambaz'ın katillerine müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 114 sanığın yargılandığı davada, eski albaylar Muammer Aygar ve Mürsel Çıkrıkçı, toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin sekiz yüz beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz da, Çengelköy'de şehit edilmişti.

GÜNDEM Şehit Mustafa Cambaz'ın katillerine müebbet

ABD yardım etmese Suudi Arabistan kese kağıdıyla bile savaşamaz

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar. Biz yardım etmesek orduları kese kağıdıyla bile savaşamaz. Bizim onlara ihtiyacımız olduğundan daha fazla onların bize ihtiyacı var" ifadelerini kulandı.

DÜNYA ABD yardım etmese Suudi Arabistan kese kağıdıyla bile savaşamaz

Ali Koç'un 'otobüs' kararı mobbing sayılır mı?

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve düşme potasında yer alan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Akhisar mağlubiyetinin ardından aldığı karar tartışma konusu oldu. Mağlubiyetin ardından teknik heyet ve futbolcuların İstanbul'a otobüsle dönmesini isteyen Koç'un bu kararının hukuka uygunluğu ve mobbing olup olmayacağı gündemin en çok konuşan konularından oldu. Yenisafak.com Ali Koç'un kararının hukuki boyutunu araştırdı.

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GÜNDEM Ali Koç'un 'otobüs' kararı mobbing sayılır mı?

Talha Uğurluel 'FETÖ'den tutuklandı

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

GÜNDEM Talha Uğurluel 'FETÖ'den tutuklandı