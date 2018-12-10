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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Son dakika... Şehit Mustafa Cambaz'ın katillerine müebbet

Şehit Mustafa Cambaz'ın katillerine müebbet

Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında, "anayasayı ihlal" suçundan 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Cumhuriyet Savcısı geçtiğimiz günlerde açıkladığı mütalaasında Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz'ı, Çengelköy'de şehit eden sanık Mahbub Ulusoy için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Çengelköy’de foto muhabirimiz Mustafa Cambaz da şehit oldu.
Çengelköy’de foto muhabirimiz Mustafa Cambaz da şehit oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 114 sanığın yargılandığı davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 26 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, 48 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarıyla çok sayıda müşteki de katıldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından, mahkeme heyeti başkanı Ömer Günaydın kararını okumaya başladı.

  • Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 26 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

14'ü eski polis 16 sanığın ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, iradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı gerekçesiyle 57’si er 7’si askeri öğrenci olan 64 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Duruşma, mahkeme heyeti başkanı Ömer Günaydın'ın kararı okumasıyla devam ediyor.

Cambaz'ın katiline müebbet istenmişti

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen 50. duruşmanın ardından karar duruşması bugün yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet savcısı Caner Babaloğlu’nun açıkladığı 29 sayfalık mütalaada, Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ı şehit eden sanık Mahbub Ulusoy için "iştirak halinde silahla kasten öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenmişti.

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Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar ile 14 çevik kuvvet polisinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca 57'si er, 7'si askeri öğrenci olmak üzere 64 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi.

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Yenişafak ailesinin kıymetli abisi ve emektarı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı vatanını savunurken şehit oldu.
Yenişafak.com, Şehit Mustafa Cambaz'ın Çengelköy'deki evini ziyaret etti ve oğlu Alparslan Cambaz ile konuştu.
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