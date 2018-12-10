Gündem Sözcü gazetesi çalışanlarına hapis istemi
İSTANBUL

Sözcü Gazetesi çalışanlarına hapis istemi. Emin Çölaşan ve Necati Doğru hakkında hapis istemi. Çölaşan ve Doğru neyle suçlanıyor?

Sözcü gazetesi çalışanlarına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

AA
Sözcü Gazetesi yazarları Çölaşan ve Doğru, FETÖ'ye yardım iddiasıyla suçlanıyor.
Sözcü Gazetesi yazarları Çölaşan ve Doğru, FETÖ'ye yardım iddiasıyla suçlanıyor.

Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, internet haber koordinatörü Yücel Arı ve internet genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede, bu 5 şüphelinin ''FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

  • İddianame, başsavcılıkça onaylanmasının ardından gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi. Mahkeme heyeti, hazırladığı tensip zaptında ilk duruşmanın 18 Ocak 2019'da yapılmasına, sanıkların da bu duruşmada hazır olması için çağrı kağıdı gönderilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Uğur Dündar ve Saygı Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma sonucunda ise takipsizlik kararı verildi.

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