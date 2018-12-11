Gündem 11 Aralık 2018 Salı gün sonu haberleri
İSTANBUL

​11 Aralık 2018 Salı gün sonu haberleri

11 Aralık 2018 Salı gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 'İttifak' görüşmesi yarın. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düştü. Dövizli askerlikte uzaktan eğitim portalı erişime açıldı. Galatasaray, UEFA ligine gidebilmek için bu akşam Porto ile kader maçına çıkıyor. 11 Aralık 2018 Salı gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Yeni Şafak
​11 Aralık 2018 Salı gün sonu haberleri
​11 Aralık 2018 Salı gün sonu haberleri
  • Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmenin gününü ve saatini açıkladı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. Yarın da saat 16.00'da bir araya gelecekler." ifadesini kullandı.
  • Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek
    GÜNDEM
    Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek
  • Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
  • Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. Bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu, Personel Daire Başkanı dahil 2 polisi yaraladığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ, kurtarılamayarak şehit oldu. Trafik şubede görev yaptığı belirtilen saldırgan İsmail H.S gözaltına alındı.
  • Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
    GÜNDEM
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

  • Bakan Albayrak Emlak Bank için tarih verdi
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığını açıklayarak, "Yetişirse yıl sonu yoksa ilk komisyonda yasallaşacak" dedi.
  • Bakan Albayrak Emlak Bank için tarih verdi
    EKONOMİ
    Bakan Albayrak Emlak Bank için tarih verdi

Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
FOTOĞRAF 12
Title
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Almanya'da görev yaptığı sırada kullandığı kimlik kartı bulundu.
Title
Alman Bild gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Almanya istihbarat kartının Stasi arşivlerinde bulunduğunu rapor etti.
Title
1980'li yıllarda Dresden'de KGB ajanı olarak göreb yapan Putin'in Doğu Almanya istihbarat kurumu kartı Stasi arşivlerinde ortaya çıktı.
Title
Maj. Vladimir Putin olarak hazırlanan kartın imzalı olduğu ve 1989 yılında geçerliliğinin sona erdiğini gösteren fotoğrafı da yayınlandı.
Title
Stasi arşivlerinin Dresden şubesi yöneticisi Konrad Felber, kartın Putin'e Stasi bürolarına engelsiz şekilde giriş çıkış sağladığını söyledi.
Title
Felber ayrıca bu kart sayesinde Putin'in hiçkimseye KGB ajanı olduğunu söylemek zorunda kalmadığını belirtti.
Title
Putin'in Doğu Almanya'da KGB adına görev yaptığı biliniyor.
Title
Putin birkaç yıl önce Almanya'nın Dresden kentine gitmiş ve yaşadığı dönemde sık sık ziyaret ettiği mekanları gezmişti.
Title
Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Title
Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Title
Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Title
Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Putin'in gizli istihbarat kimliği ortaya çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Almanya'da görev yaptığı sırada kullandığı kimlik kartı bulundu. Alman Bild gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Doğu Almanya istihbarat kartının Stasi arşivlerinde bulunduğunu rapor etti.
YORUM YAP


  • Emrah Serbes'in cezası onandı
  • İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası istinafta onandı.
  • Emrah Serbes'in cezası onandı
    HAYAT
    Emrah Serbes'in cezası onandı

  • ALES sonuçları açıklandı
  • Binlerce kişinin merakla beklediği ve 18 Kasım'da gerçekleşen ALES/3 sınavının sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden açıklandı.
  • ALES sonuçları açıklandı
    GÜNDEM
    ALES sonuçları açıklandı

  • Galatasaray UEFA için kader maçına çıkıyor
  • Galatasaray Porto maçı bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak.
  • Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Portekiz'in zorlu ekibi Porto ile kozlarını paylaşacak.

  • Galatasaray-Porto
    SPOR
    Galatasaray-Porto

Down sendromlu çocuktan muhteşem 'komando andı'
OYNAT 00:51
Down sendromlu çocuktan muhteşem 'komando andı'
Osmaniye'de down sendromlu çocuğun komando andı hayali, kahraman bir Mehmetçiğimiz tarafından gerçekleştirildi. Ortaya bu muhteşem görüntüler çıktı.
YORUM YAP

  • Brexit'te oylama tarihi belli oldu
  • İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere hükümetinin Brexit Anlaşması'nı oylamak için 21 Ocak 2019'dan önce parlamentoya sunacağını açıkladı.
  • Brexit'te oylama tarihi belli oldu
    DÜNYA
    Brexit'te oylama tarihi belli oldu
  • Sudan ucuz deyimi tarih oldu
  • Geçen ay İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası damacana suda ‘tavan’ fiyatı 9,5 lira olarak açıkladı. Aradan bir ay geçti su fiyatı bırakın tavan fiyata düşmeyi daha da hareketlendi. Bazı markalar indirime giderken bazıları da fiyatlarını sabit tuttu. Su şirketleri damacana suyu 15 liraya varan fiyatlardan satıyor. Su fiyatlarındaki bu durum ‘sudan ucuz’ deyiminin artık tarih olacağını gösteriyor. Vatandaşlar da ‘bu gidişle musluk suyu içeceğiz” düşüncesinde…
  • Sudan ucuz deyimi tarih oldu
    EKONOMİ
    Sudan ucuz deyimi tarih oldu

/**/
Telekom'da 4 gol!

Telekom'da 4 gol!

Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi için sahada. Takip etmek için tıklayın:
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

​Meteoroloji, yağışın etkili olacağı bölgeleri açıkladı.
Tek tek herkese sordu

Tek tek herkese sordu

​Galatasaray-Porto maçında unutulmaz anlar.

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den yanıt.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu, Rize'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kritik görüşme yarın

Kritik görüşme yarın

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.

Emlak Bankiçin tarih verdi

Emlak Bankiçin tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.

Rize Valisi:Saldırı sebebi tayin

Rize Valisi:Saldırı sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.
Cezası onandı

Cezası onandı

3 kişinin ölümüne neden olan Serbes 13 yıl 4 ay hapis yatacak.
İbrahim Çağlar anıldı

İbrahim Çağlar anıldı

​Geçen yıl vefat eden Çağlar'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Sır gibi saklıyordu

Sır gibi saklıyordu

Putin'in senelerdir gizlediği belge ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.