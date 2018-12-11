​11 Aralık 2018 Salı gün sonu haberleri

- Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmenin gününü ve saatini açıkladı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. Yarın da saat 16.00'da bir araya gelecekler." ifadesini kullandı.
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- Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
- Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. Bir polis memurunun Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu, Personel Daire Başkanı dahil 2 polisi yaraladığı kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ, kurtarılamayarak şehit oldu. Trafik şubede görev yaptığı belirtilen saldırgan İsmail H.S gözaltına alındı.
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- Bakan Albayrak Emlak Bank için tarih verdi
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığını açıklayarak, "Yetişirse yıl sonu yoksa ilk komisyonda yasallaşacak" dedi.
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- Emrah Serbes'in cezası onandı
- İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası istinafta onandı.
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- ALES sonuçları açıklandı
- Binlerce kişinin merakla beklediği ve 18 Kasım'da gerçekleşen ALES/3 sınavının sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden açıklandı.
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- Galatasaray UEFA için kader maçına çıkıyor
- Galatasaray Porto maçı bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak.
- Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında temsilcimiz Galatasaray kendi sahasında Portekiz'in zorlu ekibi Porto ile kozlarını paylaşacak.
- Brexit'te oylama tarihi belli oldu
- İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere hükümetinin Brexit Anlaşması'nı oylamak için 21 Ocak 2019'dan önce parlamentoya sunacağını açıkladı.
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- Sudan ucuz deyimi tarih oldu
- Geçen ay İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası damacana suda ‘tavan’ fiyatı 9,5 lira olarak açıkladı. Aradan bir ay geçti su fiyatı bırakın tavan fiyata düşmeyi daha da hareketlendi. Bazı markalar indirime giderken bazıları da fiyatlarını sabit tuttu. Su şirketleri damacana suyu 15 liraya varan fiyatlardan satıyor. Su fiyatlarındaki bu durum ‘sudan ucuz’ deyiminin artık tarih olacağını gösteriyor. Vatandaşlar da ‘bu gidişle musluk suyu içeceğiz” düşüncesinde…
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