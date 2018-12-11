Galatasaray-Porto

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Porto ile karşılaşıyor. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇIN İLK 11'LERİ;

Galatasaray

Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren.

Porto

Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez

Galatasaray ve Porto maçının tüm detaylarına, gollerine ve önemli gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz: