Galatasaray-Porto

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Porto ile karşılaşıyor. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MAÇIN İLK 11'LERİ;
- Galatasaray
- Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren.
- Porto
- Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez
Galatasaray ve Porto maçının tüm detaylarına, gollerine ve önemli gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz:
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