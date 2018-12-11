SÜPER LİG

Galatasaray-Porto

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Porto ile karşılaşıyor. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Porto

Galatasaray-Porto

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Porto ile karşılaşıyor. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇIN İLK 11'LERİ;

  • Galatasaray
  • Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Donk, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren.
  • Porto
  • Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez

Galatasaray ve Porto maçının tüm detaylarına, gollerine ve önemli gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz:

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