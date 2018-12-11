Emrah Serbes'in cezası onandı

Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'in faili olduğu trafik kazasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılan yazar Emrah Serbes'in cezası istinafta onandı.

İzmir-Aydın Otoyolu’nda 22 Eylül 2017’de, Emrah Serbes’in kullandığı 34 NT 5005 plakalı lüks araç, önünde seyreden otomobile çarpmış, kazada 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmişti. Serbes, bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olurken, hurdaya dönen araçlar yediemin deposuna kaldırılmıştı.

Emrah Serbes kim?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. Yazarın ilk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler", 2009'un Haziran ayında satışa sunuldu.

Bir dönem TV'de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda "Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.

Adının daha fazla duyulmasına vesile olan Behzat Ç senaristliği, onun farklı çevrelerce tanınmasını sağladı ve popüler bir yazar oldu. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlandı.

HAYAT Emrah Serbes'ten şoke eden itiraf