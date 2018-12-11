Ekonomi Sudan ucuz deyimi tarih oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Su damacana fiyatları ne kadar? Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Geçen ay İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası damacana suda ‘tavan’ fiyatı 9,5 lira olarak açıkladı. Aradan bir ay geçti su fiyatı bırakın tavan fiyata düşmeyi daha da hareketlendi. Bazı markalar indirime giderken bazıları da fiyatlarını sabit tuttu. Su şirketleri damacana suyu 15 liraya varan fiyatlardan satıyor. Su fiyatlarındaki bu durum ‘sudan ucuz’ deyiminin artık tarih olacağını gösteriyor. Vatandaşlar da ‘bu gidişle musluk suyu içeceğiz” düşüncesinde…

Büşra Soyal Yeni Şafak
Su şirketleri damacana suyu 15 liraya varan fiyatlardan satıyor.
Su şirketleri damacana suyu 15 liraya varan fiyatlardan satıyor.

Hem imalatçılar, hem dağıtıcılar, hem de perakendeciler yaz aylarındaki ekonomik gelişmeleri fırsat bilerek suyu zamlı sattı. Yüzde 60’a yakın zammın ardından döviz kurunun düşmesiyle birlikte su fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Vatandaşlar temel besin maddesi suyun fiyatında düşüş bekliyor ancak firmalar fiyatları geri çekmiyor.

Sektör temsilcileri su dağıtım maliyetinin 6 lirayı bulduğunu söylüyor. Yapılan zamların girdi maliyeti veya döviz kuru artışı ile alakası olmadığı belirtiliyor. Yakıttaki düşüş nedeniyle nakliye maliyetleri de düşmeye başladı. Bu nedenle fiyatlarda indirim yapılması isteniyor.

YENİ TARİFE GELDİ

Temel besin maddesi olan su tarifeye bağlı olarak satılıyor fakat fahiş zamlardan sonra yeni tarife hazırlandı. Yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatının 9 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana su ise en fazla 11 liraya satılabilecek.

Tavan fiyat belirlenmesine rağmen su fiyatları damacana su şirketlerine göre farklılık gösteriyor. 9 liradan başlayan su fiyatları 15 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların daha fazla mağdur olmaması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

HER AY ORTALAMA 100 TL GİDİYOR

İçme suyunda çekirdek bir aile evde ortalama günde 4-5 lt içme suyu tüketiyor. Aylık olarak ise içme suyu tüketimi 120 lt ile 160 lt arasında değişiklik gösteriyor. İçme suyu olarak damacana gibi paketli içme sularını tercih eden aileler bir ayda ortalama 6-7 adet plastik paketli içme suyuna ortalama aylık 70-100 TL ödüyor.

REKLAM
Son zamanlarda yapılan su zammı nedeniyle tüketiciler, “bu gidişle musluk suyu içeceğiz” diyor.

110 ÜLKEYE SU İHRAÇ EDİYORUZ

Temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatında işletmelerin fırsatçılık yapması dikkat çekiyor. Üstelik suyu biz dışardan almıyoruz, tam tersine ihraç eden ülke konumunda yer alıyoruz.

Bursa ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarılan sular ambalajlanarak 110 ülkeye ihraç ediliyor. Yurt dışında talep gören Türk kaynak suları, 2017 yılında 110 ülkeye ihraç edildi ve 66,8 milyon dolarlık gelir sağlandı.

4 LİTRE SUYUN 1 LİTRSİNİ İNGİLİZLER İÇTİ

Türkiye’nin ihraç ettiği her 4 litre suyun 1 litresini ise İngilizler içti. Almanya’ya ve İngiltere’ye yapılan dış satım, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturdu.

Su satışında tavan fiyat dönemi
EKONOMİ
Su satışında tavan fiyat dönemi

/**/
Sudan ucuz deyimi tarih oldu

Sudan ucuz deyimi tarih oldu

9,5 TL olarak açıklanan tavan fiyatına kimse uymuyor.
PKK'nın fare delikleri

PKK'nın fare delikleri

​Güvenlik güçleri teyakkuzda, terör örgütü için kış kolay olmayacak.
Yunanistan Dolusavar istedi

Yunanistan Dolusavar istedi

​Van'da üretilen Dolusavar'a ilgi artıyor.
Değerini 50'ye katladı

Değerini 50'ye katladı

200 bine geldi, şimdi 10 milyon euro değer biçiliyor.
Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Volkswagen yüzünü Türkiye'ye döndü

Yatırım için 750 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Dövizle askerlik başvuruları başladı

Dövizle askerlik başvuruları başladı

Ücret 2 bin Euro, eğitimi ise uzaktan alacaklar.
ByLock'ta rakamlar açıklandı

ByLock'ta rakamlar açıklandı

Bakan Soylu, ​215 bin hesap tespit ettiklerini söyledi.
Baltalı cani

Baltalı cani

78 kadını canice öldürdü, savunması kan dondurdu.

Aslan'a ters köşe

Aslan'a ters köşe

G.Saray beklerken başka bir Süper Lig ekibine gitti.

Korktu yasakladı

Korktu yasakladı

Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinde de protestoların başlamasından korkuyor.
10 gündeyüzde 40'ı satıldı

10 gündeyüzde 40'ı satıldı

​Tatil planı yapıyorsanız elinizi çabuk tutun.
TCG Anadoluorada demirleyebilir

TCG Anadoluorada demirleyebilir

'Mavi Vatan'da atılacak adımlar netleşiyor.
Akıl almaz hileler

Akıl almaz hileler

Ekranda görüp canınız çekerse bir daha düşünün.
Cari dengefazla verdi

Cari dengefazla verdi

Ekim ayı cari açık rakamları açıklandı.
10 milyar avroyu arıyor

10 milyar avroyu arıyor

​Geri adım atan Macron için sorunlar henüz bitmedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.