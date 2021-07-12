Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kutsalları saygıyla korumak ortak hassasiyetimiz

İstanbul Kadıköy’de, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans edilmesi görüntülerine bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

GÜNDEM Kadıköy’de alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri “Erdoğan'ın eşkıyaları” diyerek servis ettiler

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Gül, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:17 Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.



Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

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Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 12, 2021

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