Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kutsalları saygıyla korumak ortak hassasiyetimiz

İstanbul Kadıköy’de, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans edilmesi görüntülerine bir tepki de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Gül, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir" ifadelerini kullandı.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 12, 2021