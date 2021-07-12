Gündem Kadıköyde alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri Erdoğanın eşkıyaları diyerek servis ettiler
İSTANBUL

Kadıköy’de alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri “Erdoğan'ın eşkıyaları” diyerek servis ettiler

İstanbul Kadıköy’de alkollü kalabalık bir grubun sokak aralarında içki içerek yüksek sesli müzikle eğlenmesi ve Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans ettiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bölge sakinlerinin de şikayetçi olduğu o anların görüntüsü, bazı sosyal medya hesapları tarafından dünyaya “Erdoğan'ın eşkıyalarının Türkiye'deki Hristiyanlara yaptığı budur” ifadeleriyle servis edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköy’de alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri “Erdoğanın eşkıyaları” diyerek servis ettiler
O anların görüntüleri.

Dün akşam İstanbul’un Kadıköy ilçesinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. O görüntülerden birinde sokak aralarında içki içen kalabalık bir grup yüksek sesli müzikle eğlence düzenliyor.

Bir başka videoda ise Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarlarının üstüne çıkan iki kişi dans ediyor.

Görüntülerdeki manzaranın her gece yaşandığından şikayetçi olan bölge sakinleri, tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirerek yaşananların önüne geçilmesi çağrısı yaptı.

Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı
OYNAT 01:17
Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı
Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

"Tahammül edilemez gürültü kirliliği"

Ilgın Sönmez isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yaşananlara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Kadıköy barlar sokağı ve sokağı kesen diğer sokaklarda yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız. Sabahın ilk saatlerine dek ‘eğlence’ adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez.

"Sokak işgali engellenmeli"

Dünyanın hiçbir medeni şehrinde yapılamayacaklar, sırf muhafazakar hükümet idaresine muhalefet anarşizmi düşüncesiyle savunularak Kadıköy halkına yapılamaz. Barlar sokağı ilkeli işletmelerin yer aldığı, sokak işgalinin engellendiği bir yere dönüşmeli. Gerekenin yapılmasını rica ederim.

Kilise duvarının üstünde dans edildiği anların görüntüleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan da hedef alındı.

Al Monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay, görüntüyü “Erdoğan'ın eşkıyalarının Türkiye'deki Hristiyanlara yaptığı budur” ifadesiyle paylaştı. Yaptığı paylaşıma ABD Başkan yardımcısı ve Dışişleri Bakanını da etiketledi.

Soruşturma başlatıldı: 3 kişi gözaltında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyete götürüldü.

Kilise duvarının üstünde dans eden üç kişi gözaltında
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Kilise duvarının üstünde dans eden üç kişi gözaltında
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Kadıköy’de alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri “Erdoğanın eşkıyaları” diyerek servis ettiler

​Esed'in ayırdığı baba kız 12 sene sonra kavuştu.

"​Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz."

​Mayıs ayında işsizlik 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu.

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