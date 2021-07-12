Kilise duvarının üstünde dans eden üç kişi gözaltında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.
OYNAT 01:17
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Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.
Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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