Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kadıköyde kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kadıköy'de kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bir grubun Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak dans etmesine tepki gösterdi. Yapılanın dini mekana saygısızlık olduğunu söyleyen Çelik, "Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kadıköyde kilise duvarının üstünde dans edilmesine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İstanbul Kadıköy’de alkollü kalabalık bir grubun sokak aralarında içki içerek yüksek sesli müzikle eğlenmesi ve Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarının üstünde dans ettiği görüntüler, tepkiyle karşılanmıştı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Yapılanın bir provokasyon olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

AK Parti'den sert kınama

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.

"Provokasyon olarak değerlendiriyoruz"

Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.

Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı
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Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.
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"​Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz."

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