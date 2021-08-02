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AFYONKARAHİSAR

Babaya avukat cübbesiyle veda: Orman şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Antalya Manavgat’ta süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında görev şehidi olan Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. "Babam emekli olmak için benim törenimi bekliyordu" diyen Cinbaş’ın oğlu ise cenazeye cübbesiyle katıldı.

Haber Merkezi İHA
Babaya avukat cübbesiyle veda: Orman şehidi Yaşar Cinbaş memleketi Afyonkarahisarda toprağa verildi:
Mahmut Cinbaş

Antalya Manavgat’ta 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın cenazesi önce Çay ilçesindeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı.

Daha sonra Çay ilçe mezarlığında Cinbaş için cenaze töreni yapıldı.


Yaşar Cinbaş
DHA
Yaşar Cinbaş

Cinbaş’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri manga tören alanına getirdi.

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Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediye başkanları, kaymakamlar ve Cinbaş’ın ailesi ile çok sayıda orman işletme müdürlüklerinde görevli çalışanlar katıldı.


İHA

Cenaze töreninde Cinbaş’ın avukat olan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş törene cübbesini giyerek katıldı.

Orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın oğlu: Emeklilik için benim törenimi bekliyordu
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Orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın oğlu: Emeklilik için benim törenimi bekliyordu

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Törende ayakta durmakta güçlük çeken Cinbaş’ın eşi Havva ve kızı Tuğba Cinbaş’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

İHA


Cinbaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çay Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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