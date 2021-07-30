Gündem Ekiplere su taşırken can veren Şahinin son paylaşımı duygulandırdı
ANTALYA

Ekiplere su taşırken can veren Şahin’in son paylaşımı duygulandırdı

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir’in bugün hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği son görüntüler ortaya çıktı. Şahin’in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesi duygulandırdı.

Haber Merkezi İHA
Ekiplere su taşırken can veren Şahin’in son paylaşımı duygulandırdı
Şahin Akdemir’in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Marmaris’te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir’in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir’in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akdemir’in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Akdemir’in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
  • Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir’in, Marmaris’te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 aşındaki Akdemir’in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

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Ölmeden önce çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmış

Bu arada Şahin Akdemir’in sosyal medya hesabından bugün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, “Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala” konuşmaları görülüyor.

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