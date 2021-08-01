Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri Antalya Manavgat’ın ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Cinbaş, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ediyor.

Haber Merkezi 01 Ağustos 2021, 08:10 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2021, 08:20 İHA