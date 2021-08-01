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ANTALYA

Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri

Antalya Manavgat’ın ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Cinbaş, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ediyor.

Haber Merkezi İHA
Orman yangını şehidi Yaşar Cinbaş’ın son görüntüleri
Yaşar Cinbaş

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

Yaşar Cinbaş (solda)
Yaşar Cinbaş (solda)

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.

Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş’ın görüntülerini ,“Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar” notuyla paylaştı.

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