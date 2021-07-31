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ANTALYA

Orman şehidi Yaşar Cinbaş'ın oğlu: Emeklilik için benim törenimi bekliyordu

Antalya Manavgat’ta 4 gündür süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının emekli olmasına rağmen işini çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 3,5 yıldır fazladan çalışıyordu. 24 Ağustos’ta avukatlık ruhsatı alacaktım. Onun törenini bekliyordu. Avukatlık ruhsatımdan sonra ’emekli olurum, artık çalışmam’ diyordu" dedi.

Haber Merkezi İHA
Orman şehidi Yaşar Cinbaşın oğlu: Emeklilik için benim törenimi bekliyordu
Mahmut Cinbaş

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 2 orman işçisinden biri olan Yaşar Cinbaş’ın Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan eşi Havva Cinbaş ve oğlu Mahmut ve kızı Tuba Cinbaş’a acı haber ulaştı.

Hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın ailesine acı haberi Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz birlikte verdi. Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın Kırkağaç Orman İşletme Şefliğindeki çalışma arkadaşlarına da evine geldi. Yaşar Cinbaş’ın oğlu Mahmut Cinbaş taziyeleri kabul etti, şehit babası için gözyaşı döktü.

İHA

53 yaşındaki 2 çocuk babası Yaşar Cinbaş’ın Adana Kozan’daki yangın için Manisa’dan yola çıktığı ancak yolda Manavgat yangınına yönlendirildiği ortaya çıktı. Manavgat’taki yanını söndürmek için günlerdir çalışan Yaşar Cinbaş’ın emekliliğinin 3,5 önce geldiği, ancak avukat olan oğlunun ruhsat törenini beklediği öğrenildi.

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"Avukatlık ruhsat törenimi bekliyordu"

Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş’ın oğlu Mahmut Cinbaş, babasının vefatını haberlerden öğrendiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah 10.30 sıralarında son dakika haberiyle duydum. Haberin içeriğini okuduğumda ismini görünce iş yerine gittim. Orada vefat ettiğini söylediler, kesinleşmiş. Bayramda fizikten görüşmüştük. Bayramın 2. ve 3. günü yangın ekibinde nöbetteydi. Çıkan yangınlar sonucunda yanarak şehit oldu. İşini çok seviyordu. Deli dolu bir insandı.

İzmir depreminde de AFAD ile birlikte görev almıştı. 9 yıldır Kırkağaç’tayız. Babam da emekli olmuştu zaten. Yaklaşık 3,5 yıldır fazladan çalışıyordu. 24 Ağustos’ta avukatlık ruhsatı alacaktım. Onun törenini bekliyordu. Avukatlık ruhsatımdan sonra ’emekli olurum, artık çalışmam’ diyordu" dedi.

İHA

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"Allah bu yangını bilerek çıkaranların da cezasını versin"


Ormanlarda duyarsız ateş yakan ve bilerek orman yangını çıkaranlara da seslenen Cinbaş, "Herkesin vicdanına kalmış. Bu şekilde sadece insanlar değil, farklı canlılar da yanarak ölüyor. Allah bu yangını bilerek çıkaranların da cezasını versin" diye konuştu.

İHA

Şehit düşen ormancının cenazesinin Antalya’dan getirilip ilk olarak Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinin önünde tören düzenleneceği, ardından Afyonkarahisar Çay ilçesine götürülüp defnedileceği öğrenildi.

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Bodrum'da panik: Oteller ve evler boşaltılıyor
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Bodrum'da panik anları kameralara böyle yansıdı.
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Bodrum'da panik: Oteller ve evler boşaltılıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi'ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı.

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Görev bölümü yapılan Azerbaycan itfaiye ekibi içinde yerleşim birimi de olan yanan ormanlık alanda alevlere müdahale etti.
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Alevlere ‘Gardaş’ müdahalesi: Ayaklarının tozu ile yardıma koştular
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