Yangın şehidi Erdal Tovka evden ayrılırken oğluna şu sözlerle veda etti: Geri gelemeyebilirim annen sana emanet

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 2 işçi şehit olmuştu. Şehit orman işçilerinden Erdal Tovka’nın (39) acı haberi Bergama ilçesinde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin Tırpanlar Mahallesi’nde yaşayan annesi Gülsüm Tovka (77) ve babası Halil Tovka (81), acı haberi alınca derin üzüntü yaşadı. Şehidin çalıştığı Bergama Orman İşletme Müdürlüğü binasına ve baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Anne ve babasıyla Kurban Bayramı’nda görüşmüş

Şehidin babası Halil Tovka, oğluyla son olarak Kurban Bayramı’nda görüştüğünü söyleyerek, “Kurbanını kesti, gitti. Ondan sonra telefonla konuştum ama yüzünü görmedim. En son iki gün önce telefonla beni aradı. Halimizi hatrımızı sordu. Yine yüzünü göremedim. ’Bir yaramazlık var mı?’ diye sordu. ‘Yok’ dedim. Bayramda bana ‘kendinizi iyi bakın, güneşe çıkmayın’ dedi.

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GERİ GELMEYEBİLİRİM ANNEN SANA EMANET

Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Erdal Tovka’nın Manavgat’a gitmek üzere evinde hazırlanırken büyük oğlu Emirhan’a “Annen sana emanet, ben geri gelemeyebilirim” dediği, anne ve babasını arayarak telefonda helallik istediği öğrenildi.

Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Hüner de Erdal Tovka’nın şehit olduğu haberini sabah saatlerinde anne ve babasına verdiklerini ifade ederek, Erdal Tovka’nın ailesiyle ilgilenen çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 7 Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerde vatandaşların eşyalarını toplayarak kaçtığı görülüyor. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Bodrum'da panik anları kameralara böyle yansıdı. Bodrum'da panik: Oteller ve evler boşaltılıyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatırken yangın mahalline yakın olan Kumbahçe Mahallesi'ndeki ev ve otellerin boşaltılması için anons yapıldı. BiP'te paylaş

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