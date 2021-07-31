Manavgat’ta 2 yangın işçisi hayatını kaybetti: Yanan arazözden çıkamamışlar!

Antalya Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi’nde bulunan evler boşaltıldı.

Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz devrilerek, alevler arasında kaldı.

Arazöz sürücüsü Niyazi İskarca ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya, yaralı olarak araçtan çıkıp, uzaklaştı.

Orman işçileri Erol Tolka ve Yaşar Cinbaş ise yanan arazözden çıkamadı.

Yaralı işçiler, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarına AKUT ekibi de destek verdi.

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Orman işçileri Erol Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın, Beloluk mevkisinde yanan arazözdeki cansız bedenlerine ise sabah saatlerinde ulaşıldı.

İşçilerin cansız bedenleri, Manavgat Devlet Hastanesi morguna konulacak.

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YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 5'E ÇIKTI

İki orman işçisiyle birlikte Manavgat'taki yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Daha önce de Hasan Ali Yüksel ile Osman ve Şehri Kardaş çifti yaşamını yitirmişti.

Dört işçi dumandan etkilendi

Diğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.

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Boşaltılan mahalledeki bazı vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi

Yangının hızla yaklaştığı Ahmetler Mahallesi de yangın tehlikesini ensesinde hissetmeye başladı. Ahmetler Mahallesi’nde yaşayan yaşlılar, yangın tehlikesi nedeniyle arama kurtarma ekipleri tarafından evlerinden alınarak, önce Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da geçici olarak konaklayacakları Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.

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FOTOĞRAF 22 Manavgat’ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi. Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde alevler, ormanlık alanın büyük bölümünü kapladı. Alevler metrelerce yükselirken, rüzgarın etkisi ile 500 metreye kadar gidebilen alevli kozalaklar yangının büyümesine sebep oluyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Manavgat’ta metrelerce yükselen alevler katı atık tesisine doğru ilerliyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinin üst tarafındaki ormanlık bölgeye kadar ilerledi.

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