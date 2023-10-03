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Bakan Göktaş'tan Paris Olimpiyat Oyunları'nda 'başörtüsü yasağı'na ilişkin açıklama: Kabul edilemez bir hak ve özgürlük ihlali

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kadınlara yönelik kabul edilemez bir hak ve özgürlük ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
23:11 . 3/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin başörtüsü kararına tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, paylaşımında,
"Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kadınlara yönelik kabul edilemez bir hak ve özgürlük ihlalidir. Temel insan haklarından biri olan din ve vicdan özgürlüğünün herkes için aynı şekilde geçerli olduğu bir dünya adına mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."
ifadelerini kullandı.



Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor
Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor

Fransa'da Müslüman kadınlar kıyafetlerinden dolayı okullara alınmıyor. Yaşanan son olay, İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. Ülkedeki devlet okullarında abaya yasağı İslam düşmanlığına dönüştü. Müslümanlar, ülkede günlük kıyafetlerinden dolayı sadece “İslâm'ı hatırlattığı için” dışlanıyorlar. En son yaşanan olayda ise bir kız öğrenci, tişört ve pantolonun üzerine giydiği uzun elbiseden dolayı okula alınmadı. Öğrenci, kıyafetini değiştirmeyi reddettiği için evine gönderildi. Bu Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Ülkede hükümet, devlet okullarında ve kamu kurumlarında kişileri dini semboller olarak adlandırdığı çeşitli engellemelere maruz bırakıyor.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Fransa
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