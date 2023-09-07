Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor

Fransa'da Müslümanlar, giyim tercihlerine farklı gerekçelerle yapılan müdahalelerle karşı karşıya kalıyor. Fransız Futbol Federasyonu’nun başörtüsü yasağına, şimdi de okullarda abaya olarak bilinen uzun elbise giyilmesi yasağı eklendi.





Karar, "demokrasi ve özgürlükler beşiği" olarak anılan Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.









Uzun elbise yasağı Danıştay'a taşındı





Fransa'da Müslümanların hakları için mücadele eden ADM Derneği, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda abaya (uzun elbise) giyilmesi yasağını Danıştay'a taşıdı.









Macron tepki çeken kararı böyle savundu: Dini kötüye kullanan bir azınlık ile yaşıyoruz





Abaya (uzun elbise) yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını savunan Macron, Fransa toplumunda "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savundu.





"Sorunun giderildiği bir ülkede yaşıyormuşuz gibi yapamayız" diyen Macron, abaya yasağına ilişkin olarak ulusal düzeyde "net" olmamaları halinde sahada görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin baskı ile karşı karşıya olacağını savundu.





Macron, okullarda "tek tip" kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etti.





Abaya giyen kız öğrenciler evlerine gönderiliyor





Eğitim Bakanı Attal, yaptığı açıklamada pazartesi sabahı yaklaşık 300 öğrencinin yasağa rağmen abaya giyerek okula geldiğini ifade etti. Attal, bu öğrencilerin çoğunun üstünü değiştirmeyi kabul ettiğini, ancak 67'sinin de reddederek evlerine gönderildiğini açıkladı.



