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Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor

Fransa'da Müslüman kadınlar kıyafetlerinden dolayı okullara alınmıyor. Yaşanan son olay, İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. Ülkedeki devlet okullarında abaya yasağı İslam düşmanlığına dönüştü. Müslümanlar, ülkede günlük kıyafetlerinden dolayı sadece “İslâm'ı hatırlattığı için” dışlanıyorlar. En son yaşanan olayda ise bir kız öğrenci, tişört ve pantolonun üzerine giydiği uzun elbiseden dolayı okula alınmadı. Öğrenci, kıyafetini değiştirmeyi reddettiği için evine gönderildi. Bu Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Ülkede hükümet, devlet okullarında ve kamu kurumlarında kişileri dini semboller olarak adlandırdığı çeşitli engellemelere maruz bırakıyor.

11:01 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Macron, okullarda "tek tip" kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etti.

Macron, okullarda "tek tip" kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etti.

Fransa'da Müslümanlar, giyim tercihlerine farklı gerekçelerle yapılan müdahalelerle karşı karşıya kalıyor. Fransız Futbol Federasyonu’nun başörtüsü yasağına, şimdi de okullarda abaya olarak bilinen uzun elbise giyilmesi yasağı eklendi.


Karar, "demokrasi ve özgürlükler beşiği" olarak anılan Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.



Uzun elbise yasağı Danıştay'a taşındı


Fransa'da Müslümanların hakları için mücadele eden ADM Derneği, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda abaya (uzun elbise) giyilmesi yasağını Danıştay'a taşıdı.



Macron tepki çeken kararı böyle savundu: Dini kötüye kullanan bir azınlık ile yaşıyoruz


Abaya (uzun elbise) yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını savunan Macron, Fransa toplumunda "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savundu.


"Sorunun giderildiği bir ülkede yaşıyormuşuz gibi yapamayız" diyen Macron, abaya yasağına ilişkin olarak ulusal düzeyde "net" olmamaları halinde sahada görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin baskı ile karşı karşıya olacağını savundu.


Macron, okullarda "tek tip" kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etti.


Abaya giyen kız öğrenciler evlerine gönderiliyor


Eğitim Bakanı Attal, yaptığı açıklamada pazartesi sabahı yaklaşık 300 öğrencinin yasağa rağmen abaya giyerek okula geldiğini ifade etti. Attal, bu öğrencilerin çoğunun üstünü değiştirmeyi kabul ettiğini, ancak 67'sinin de reddederek evlerine gönderildiğini açıkladı.


#Fransa
#Abaya
#Kıyafet
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