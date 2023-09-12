Fransa'da lise öğrencilerinden 'abaya' yasağına tepki: Kimseyi rahatsız etmiyorlar

Fransa'daki lise öğrencileri abaya yasağına tepki gösterdi.
Fransa'da yeni eğitim öğretim yılında okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklandığı açıklanmıştı. Abaya yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını söyleyen Frans Cumhurbaşkanı Macron, "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savunmuştu.
"Kendilerini aşağılanmış hissediyorlardır"
Ülkedeki lise öğrencileri, okullardaki abaya yasağına, "özgürlük" ilkesine ters ve "damgalayıcı" olduğu gerekçesiyle sıcak bakmıyor.
İbrahim, yeni eğitim öğretim yılında okulunda abaya giyen öğrenci görmediğini kaydederek, "Başka kıyafet giymeyi seçtiler diye düşünüyorum." dedi. Genç öğrenci, "Abaya yasaklanmamalı" ifadesini kullandı.
"Kimseyi rahatsız etmiyorlar"
Liseli 16 yaşındaki İ'densky ise abaya yasağının "damgalayıcı" olduğunu vurgulayarak, bu yasağın insanların özgürlüğünü kısıtladığını savundu.
Uzun elbise yasağı "özgürlük" ilkesine ters
15 yaşındaki lise 1. sınıfı öğrencisi Nassya da bu yasağın "özgürlük ve eşitlik" ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, abayanın dini bir kıyafet olmadığını ve her türlü mağazada satıldığını ifade etti.
Okulunda uzun elbise giydiği için kabul edilmeyen bir öğrenci olduğunu ifade eden Nassya, kendisinin de ortaokulda öğrenciyken giydiği yeni nesil kimono (önü açık uzun elbise) nedeniyle okula alınmadığını anlattı.
"Kafa yorulması gereken daha önemli şeyler var"
Nassya, abayanın yasaklandığını duyunca strese girdiğini ve okulların açılmasından korktuğunu belirtti.
Öğretmenlerin de önceliklerinin liselerdeki eksiklikler olduğuna işaret eden Ryn, okullardaki abaya ve erkek entarisi (kamis) yasağının kaldırılması gerektiğini belirtti.