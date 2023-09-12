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Fransa'da lise öğrencilerinden 'abaya' yasağına tepki: Kimseyi rahatsız etmiyorlar

Fransa'da lise öğrencileri hükümetin okullarda abaya (uzun elbise) yasağına, "özgürlük" ilkesine ters ve "damgalayıcı" olduğu gerekçesiyle sıcak bakmıyor. Uzun elbise yasağının "özgürlük" ilkesine ters olduğunu ifade eden 15 yaşındaki lise 1. sınıfı öğrencisi Nassya, "Bazen başörtülü olmasan da abaya giymek istiyorsun. Ama bunu yasaklıyorlar ve kendini özgür hissetmiyorsun." dedi. 16 yaşındaki İ'densky ise "İnsanlar, abaya giyince sorun yok. Kimseyi rahatsız etmiyorlar." diye konuştu.

11:17 . 12/09/2023 Salı
AA
Fransa'daki lise öğrencileri abaya yasağına tepki gösterdi.

Fransa'daki lise öğrencileri abaya yasağına tepki gösterdi.

Fransa'da yeni eğitim öğretim yılında okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklandığı açıklanmıştı. Abaya yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını söyleyen Frans Cumhurbaşkanı Macron, "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savunmuştu.

"Kendilerini aşağılanmış hissediyorlardır"

Ülkedeki lise öğrencileri, okullardaki abaya yasağına, "özgürlük" ilkesine ters ve "damgalayıcı" olduğu gerekçesiyle sıcak bakmıyor.

Lise öğrencisi 15 yaşındaki İbrahim, abaya yasağını rahatsız edici bulduğunu belirterek,
"Abayasını, başörtüsünü insanların önünde çıkarmak zorunda kalanlar, kendilerini aşağılanmış hissediyorlardır."
diye konuştu.

İbrahim, yeni eğitim öğretim yılında okulunda abaya giyen öğrenci görmediğini kaydederek, "Başka kıyafet giymeyi seçtiler diye düşünüyorum." dedi. Genç öğrenci, "Abaya yasaklanmamalı" ifadesini kullandı.

"Kimseyi rahatsız etmiyorlar"

Liseli 16 yaşındaki İ'densky ise abaya yasağının "damgalayıcı" olduğunu vurgulayarak, bu yasağın insanların özgürlüğünü kısıtladığını savundu.

İ’densky, yasakla birlikte bazı kişilerin bu kıyafeti giymeyi bıraktığını ifade ederek,
"İnsanlar, (abaya) giyince sorun yok. Kimseyi rahatsız etmiyorlar."
diye konuştu.

Uzun elbise yasağı "özgürlük" ilkesine ters

15 yaşındaki lise 1. sınıfı öğrencisi Nassya da bu yasağın "özgürlük ve eşitlik" ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, abayanın dini bir kıyafet olmadığını ve her türlü mağazada satıldığını ifade etti.

Nassya,
"Bazen başörtülü olmasan da abaya giymek istiyorsun. Ama bunu yasaklıyorlar ve kendini özgür hissetmiyorsun."
dedi

Okulunda uzun elbise giydiği için kabul edilmeyen bir öğrenci olduğunu ifade eden Nassya, kendisinin de ortaokulda öğrenciyken giydiği yeni nesil kimono (önü açık uzun elbise) nedeniyle okula alınmadığını anlattı.

"Kafa yorulması gereken daha önemli şeyler var"

Nassya, abayanın yasaklandığını duyunca strese girdiğini ve okulların açılmasından korktuğunu belirtti.

Ryn isimli 15 yaşındaki liseli öğrenci de
"Kafa yorulması gereken en önemli şey (abaya yasağı) değil. Bana göre, saçma. Çünkü sadece bir giysi, uzun bir elbiseyi yasaklıyorlar. Abayadan neden rahatsız olunur anlamıyorum? Kafa yorulması gereken daha önemli şeyler var, liseyi veya imkanlarını geliştirmek veya daha fazla öğretmen almak gibi."
ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin de önceliklerinin liselerdeki eksiklikler olduğuna işaret eden Ryn, okullardaki abaya ve erkek entarisi (kamis) yasağının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Ryn,
"Bir insanı açılmaya zorlamamalıyız."
dedi.


#Fransa
#Macron
#abaya
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