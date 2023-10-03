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KADEM Fransa'daki kıyafet uygulamalarına karşı sosyal medyada kampanya düzenliyor: StopFascismFrance

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Fransa'daki kıyafet uygulamalarına karşı X sosyal medya platformunda kampanya düzenliyor. KADEM'in bugün TSİ 19.00'dan itibaren "Fransa'nın baskıcı tutumuna ve Müslüman kadınlara yönelik hak ihlallerine dikkati çekmek için düzenleyeceği sosyal medya kampanyasına destek" çağrısı yapıldı. Kampanyanın "StopFascismFrance" mesajıyla başlatılacağı belirtildi.

20:31 . 3/10/2023 Salı
AA
Fransa abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Fransa abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Kampanyaya ilişkin olarak KADEM tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da Müslüman kadınları hedef alan uygulamalara yenilerinin eklendiğinin altı çizildi.

Açıklamada
, "Eğitim-öğretim kurumlarından kamusal alanlara uzanan yasaklar sert şekilde uygulanırken, Fransa son olarak, başörtülü sporcuların Olimpiyatlara katılmasını yasakladı. Bu bir faşizm örneğidir ve faşizme karşı çıkmak bizim insanlık görevimizdir."
ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, KADEM'in bugün TSİ 19.00'dan itibaren "
Fransa'nın baskıcı tutumuna ve Müslüman kadınlara yönelik hak ihlallerine dikkati çekmek için düzenleyeceği sosyal medya kampanyasına destek"
çağrısı yapıldı.
Kampanyanın "
StopFascismFrance
" mesajıyla başlatılacağı belirtildi.

Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Abaya yasağı kararı, Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.


Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor
Fransa'da Müslümanların kıyafetleri 'İslâm'ı hatırlattığı için yasaklandı: Pantolon üstüne elbiseye izin verilmiyor

Fransa'da Müslüman kadınlar kıyafetlerinden dolayı okullara alınmıyor. Yaşanan son olay, İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. Ülkedeki devlet okullarında abaya yasağı İslam düşmanlığına dönüştü. Müslümanlar, ülkede günlük kıyafetlerinden dolayı sadece “İslâm'ı hatırlattığı için” dışlanıyorlar. En son yaşanan olayda ise bir kız öğrenci, tişört ve pantolonun üzerine giydiği uzun elbiseden dolayı okula alınmadı. Öğrenci, kıyafetini değiştirmeyi reddettiği için evine gönderildi. Bu Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Ülkede hükümet, devlet okullarında ve kamu kurumlarında kişileri dini semboller olarak adlandırdığı çeşitli engellemelere maruz bırakıyor.


#Fransa
#KADEM
#Abaya
#Yasak
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