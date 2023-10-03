KADEM Fransa'daki kıyafet uygulamalarına karşı sosyal medyada kampanya düzenliyor: StopFascismFrance

Fransa'da Müslüman kadınlar kıyafetlerinden dolayı okullara alınmıyor. Yaşanan son olay, İslam düşmanlığını gözler önüne serdi. Ülkedeki devlet okullarında abaya yasağı İslam düşmanlığına dönüştü. Müslümanlar, ülkede günlük kıyafetlerinden dolayı sadece “İslâm'ı hatırlattığı için” dışlanıyorlar. En son yaşanan olayda ise bir kız öğrenci, tişört ve pantolonun üzerine giydiği uzun elbiseden dolayı okula alınmadı. Öğrenci, kıyafetini değiştirmeyi reddettiği için evine gönderildi. Bu Fransa’nın bu yönde aldığı ilk karar değil. Ülkede hükümet, devlet okullarında ve kamu kurumlarında kişileri dini semboller olarak adlandırdığı çeşitli engellemelere maruz bırakıyor.