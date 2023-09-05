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Dünya

Macron'dan 'abaya yasağı' savunması: Dini kötüye kullanan bir azınlık ile yaşıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, okullarda öğrencilere getirilen abaya (uzun elbise) giyme yasağına ilişkin konuştu. Abaya yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını söyleyen Macron, Fransa toplumunda "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savundu.

14:46 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Macron, Fransa'daki abaya yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını savundu.

Macron, Fransa'daki abaya yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını savundu.

Fransa’da yeni eğitim öğretim yılı, okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklanması dolayısıyla yaşanan tartışmaların gölgesinde başladı.

Öğrenciler sıraya diziliyor

Sosyal medyada, okul yöneticilerinin öğrencileri sıraya koyup kıyafetlerinin uzunluğunu kontrol ettiği çok sayıda fotoğraf yayınlandı. Daha önce ilk ve ortaokullarda başörtüsünün de yasaklandığı ülkede tartışmalar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Macron tepki çeken kararı böyle savundu: Dini kötüye kullanan bir azınlık ile yaşıyoruz

Abaya (uzun elbise) yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını savunan Macron, Fransa toplumunda "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savundu.

"Sorunun giderildiği bir ülkede yaşıyormuşuz gibi yapamayız." diyen Macron, abaya yasağına ilişkin olarak ulusal düzeyde "net" olmamaları halinde sahada görev yapan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin baskı ile karşı karşıya olacağını savundu.

Macron, okullarda "tek tip" kıyafet uygulamasının denenmesine sıcak baktığını ifade etti.



#Macron
#Fransa
#Fransa Cumhurbaşkanı
32 dakika önce
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