Fransa'da 'abaya' skandalı büyüyor: Onlarca kız öğrenci okuldan evlerine gönderildi

Fransa'da abaya giyen kız öğrenciler evlerine gönderildi.
Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, yeni eğitim öğretim yılında okullarda abaya tarzı uzun elbiseler giyilmesinin yasaklandığını açıklamıştı. Bu karar ülkede büyük tartışmalara yol açarken önceki gün konuya ilişkin açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, abaya yasağının kimseyi etiketlemek için olmadığını söyledi.
Macron: Fransa toplumunda dini kötüye kullanan bir azınlık ile yaşıyoruz
Macron, Fransa toplumunda "Cumhuriyete ve laikliğe meydan okuyan" ve "dini kötüye kullanan" bir azınlık ile yaşadıklarını, bu durumun bazen "çok kötü" sonuçları olduğunu savundu.
Abaya giyen kız öğrenciler evlerine gönderildi
Eğitim Bakanı Attal, yaptığı açıklamada pazartesi sabahı yaklaşık 300 öğrencinin yasağa rağmen abaya giyerek okula geldiğini ifade etti. Attal, bu öğrencilerin çoğunun üstünü değiştirmeyi kabul ettiğini, ancak 67'sinin de reddederek evlerine gönderildiğini açıkladı.