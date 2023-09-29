Fransa'da sunucunun göçmenler ile tahtakurusu arasında bağlantı kurması tepki topladı: Hijyenle ilgisi var mı?

Fransa'da TV sunucusu Pascal Praud'un açıklamaları tepki topladı.
Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Praud, sunduğu bir programda ülkedeki tahtakurusu meselesini haşere konusunda uzman olan internet sitesi yöneticisi Nicolas Roux ile ele aldı.
Fransız siyasetçiler, Praud'un göçmenler ile tahtakurusu sorunu arasında bağlantı kurmasına tepki gösterdi.
Fransa'da tahtakurusu sorunu
Ayrıca başkentteki sinema salonlarında tahtakurusu tespit edilmiş, bu durum bilet satışlarını olumsuz etkilemişti.
Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor.