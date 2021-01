BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: ABD Kongresinde yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından, "Bugün Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Deeply concerned by violence at the Capitol in #WashingtonDC and the interruption of the democratic process in the UN’s host country. https://t.co/cs350eEvuy — Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) January 6, 2021

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

REKLAM

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

OYNAT 00:58 ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericilerden bir grubun Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İTİDAL ÇAĞRISI"

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

DÜNYA Trump destekçileri Kongre'yi ele geçirdi

BİDEN'DAN TRUMP'A ÇAĞRI

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

REKLAM

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

DÜNYA Kongre baskınının ardından Trump'a şok: Üç isim peş peşe istifa etti

DÜNYA ABD'de Kongre binasına baskın: Ölü sayısı 4'e çıktı

DÜNYA Trump'a 24 saatlik engelleme!

DÜNYA ABD’de bomba alarmı: Kongre binası yakınında iki adet bulundu

DÜNYA Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı: Polis Kongre binasını geri aldı