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POLİTİKA

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: ABD Kongresinde yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ABD Kongresinin bugün Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşananlardan üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından, "Bugün Washington'da Kongrede yaşanan gelişmelerden üzüntü ve endişe duydum. ABD, dünyanın en büyük demokrasilerinden biri. Böylesine kritik bir zamanda ev sahibi ülkemizde demokratik süreçlerde barış ve saygının üstün geleceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
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ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericilerden bir grubun Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.


"İTİDAL ÇAĞRISI"

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

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