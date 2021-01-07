Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı: Polis Kongre binasını geri aldı

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu sırasında ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmişti.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girmesi üzerine Kongredeki oturuma ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

OYNAT 00:20 FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor. BiP'te paylaş

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Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD Kongresindeki olaylarda yaralanan kadın protestocu hayatını kaybetti

ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

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Hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

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