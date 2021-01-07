Dünya Washingtonda sokağa çıkma yasağı başladı Polis Kongre binasını geri aldı
ABD SEÇİMLERİ

Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı: Polis Kongre binasını geri aldı

Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı: Polis Kongre binasını geri aldı

ABD'nin başkenti Washington'da Kongredeki olaylar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Trump destekçilerinin ABD Kongresini basmasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu. Olaylarda yaralanan kadın protestocu ise hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Washington DC’de görevlendirilen güvenlik birimleri.
Washington DC’de görevlendirilen güvenlik birimleri.

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu sırasında ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmişti.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girmesi üzerine Kongredeki oturuma ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
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FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.


Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

  • ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
  • Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.
  • Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD'de Kongre binasında çıkan olaylarda bir kadın vuruldu
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ABD'de Kongre binasında çıkan olaylarda bir kadın vuruldu
ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Donald Trump destekçileri ABD Kongresi'ne girdi. Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

ABD Kongresindeki olaylarda yaralanan kadın protestocu hayatını kaybetti

ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi.

Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

Hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

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