Dünya Trump destekçileri Kongreyi ele geçirdi
AMERİKA

​Trump destekçileri Kongre'yi ele geçirdi: ABD'de neler oluyor?

Trump destekçileri Kongre'yi ele geçirdi

ABD’nin başkenti Washington’da Trump destekçileri seçim sonuçlarının resmileştirileceği oturum sürerken Kongre binasını bastı. Binanın koridorlarında silah sesleri duyulurken, seçilmiş Başkan Biden’ın tescil oylamasına ara verildi. Şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD medyası olayları “silahsız darbe” olarak niteledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD medyası olayı 'silahsız darbe' olarak değerlendirdi.
ABD medyası olayı 'silahsız darbe' olarak değerlendirdi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de toplanan Trump destekçileri, Trump’ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse’de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı. Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmesinin ardından, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın tescil oylamasına ara verildi. Bşkent Washington’da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00’den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır
DÜNYA
Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır

ABD kongresine girmeye çalışan Trump destekçilerini polis engelleyemedi: O anlar kameraya yansıdı
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ABD kongresine girmeye çalışan Trump destekçilerini polis engelleyemedi: O anlar kameraya yansıdı
ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Kameralara yansıyan görüntülerde Kongre binasına girmeye çalışan Trump destekçilerinin polis engelini aşarak içeriye girdiği görülüyor.


PENCE BİNADAN ÇIKARILDI

  • Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Öte yandan Arizona’daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. “Senato Başkanı” sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Göstericiler oturumun yapıldığı salona kadar girip poz verdi.

FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
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FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.

Dışişleri: Endişeyle takip ediyoruz

Olaylarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı itidal çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
DÜNYA
ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı

Göstericilerin oturumun yapıldığı salona girmesini engellemeye çalışan Gizli Servis ajanları silah çekti. Olaylar sırasında en az bir gösterici vuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin
DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre'yi ele geçirenlere çağrı: Eve gidin
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FBIdan Kongre binasına operasyon

FBI'dan Kongre binasına operasyon

Ağır silahlı ve zırhlı birlikler giriş yaptı.
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BES ekonomiyi büyütüyor
Ekonomi

BES ekonomiyi büyütüyor

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