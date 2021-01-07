Trump destekçileri Kongre'yi ele geçirdi

ABD’nin başkenti Washington DC’de toplanan Trump destekçileri, Trump’ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse’de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı. Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmesinin ardından, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın tescil oylamasına ara verildi. Bşkent Washington’da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00’den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
PENCE BİNADAN ÇIKARILDI
- Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Öte yandan Arizona’daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. “Senato Başkanı” sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.
Dışişleri: Endişeyle takip ediyoruz
Olaylarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı itidal çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.