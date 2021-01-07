Trump destekçileri Kongre'yi ele geçirdi

ABD’nin başkenti Washington DC’de toplanan Trump destekçileri, Trump’ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse’de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı. Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmesinin ardından, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın tescil oylamasına ara verildi. Bşkent Washington’da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00’den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DÜNYA Seçilmiş Başkan Joe Biden: Bu bir kalkışmadır

OYNAT 00:58 ABD kongresine girmeye çalışan Trump destekçilerini polis engelleyemedi: O anlar kameraya yansıdı ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Kameralara yansıyan görüntülerde Kongre binasına girmeye çalışan Trump destekçilerinin polis engelini aşarak içeriye girdiği görülüyor. BiP'te paylaş

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PENCE BİNADAN ÇIKARILDI

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Öte yandan Arizona’daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. “Senato Başkanı” sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Göstericiler oturumun yapıldığı salona kadar girip poz verdi.

OYNAT 00:20 FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor. BiP'te paylaş

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Dışişleri: Endişeyle takip ediyoruz

Olaylarla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı itidal çağrısı yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

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DÜNYA ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı

Göstericilerin oturumun yapıldığı salona girmesini engellemeye çalışan Gizli Servis ajanları silah çekti. Olaylar sırasında en az bir gösterici vuruldu.