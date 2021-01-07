Dünya ABDde bomba alarmı Kongre binası yakınında iki adet bulundu
AMERİKA

Son dakika ABD haberleri: Kongre binası yakınında iki boru tipi bomba buldu

ABD’de bomba alarmı: Kongre binası yakınında iki adet bulundu

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici barikatları aşarak kongre binasına girerken, ABD’de federal güvenlik güçleri ise bina yakınında iki adet boru tipi bomba buldu. Bombalar etkisiz hale getirilirken Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın ise boşaltıldığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici barikatları aşarak kongre binasına girdi.
ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici barikatları aşarak kongre binasına girdi.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası'nı bastı.

Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

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İKİ ADET BOMBA BULUNDU

Federal güvenlik güçleri, Kongre binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre binası kompleksinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için havaya uçurulduklarını belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

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Komite İletişim Direktörü Michael Ahrens yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahının yakınlarında şüpheli bir cihazın bulunmasının ardından boşaltıldığını doğruladı.

  • Ahrens, karargahın yaklaşık 1 saat önce tahliye edildiğini belirtti. Karargah, Kongre binası sadece birkaç blok uzaklıkta bulunuyor.

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