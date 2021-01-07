Dünya ABD Savunma Bakan Vekili Miller Ulusal Muhafızların tamamı aktif hale getirildi
AMERİKA

ABD Savunma Bakan Vekili Miller: Ulusal Muhafızların tamamı aktif hale getirildi

ABD Savunma Bakan Vekili Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Ulusal Muhafızları
ABD Ulusal Muhafızları

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

  • Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.

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