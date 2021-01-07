ABD Savunma Bakan Vekili Miller: Ulusal Muhafızların tamamı aktif hale getirildi

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.

OYNAT 00:20 FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor. BiP'te paylaş

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