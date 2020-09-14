CHP'de korona alarmında ikinci aşamaya geçildi: Genel Merkez'in ardından il ve ilçe teşkilatları da kapatıldı

Bakan Akar: Bunlar tahrik değil de ne?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Bakan Akar 'Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bunlar tahrik değil de nedir?' ifadelerini kullandı