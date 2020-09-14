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Gündem CHPde korona alarmında ikinci aşamaya geçildi Genel Merkezin ardından il ve ilçe teşkilatları da kapatıldı
POLİTİKA

CHP'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabulü yasaklandı

CHP'de korona alarmında ikinci aşamaya geçildi: Genel Merkez'in ardından il ve ilçe teşkilatları da kapatıldı

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'nde çalışanlar partide artan koronavirüs vakaları nedeniyle evden çalışmaları kararlaştırılmıştı. CHP'den il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen yeni bir talimatla koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alımı yasaklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezden gelen genelgeyle ülke genelinde bütün il ve ilçe binalarını ziyarete kapattı.

GENEL MERKEZ DE KAPATILMIŞTI

  • CHP'de koronavirüs vakalarını artmasının ardından geçtiğimiz hafta Genel Merkez çalışanları için yeni tedbirler alınarak evden çalışmaları kararlaştırılmıştı. Genel Merkez'in kapatılmasının ardından İl ve ilçe teşkilatlarına da yeni bir talimat gönderilere ziyaretçi alımı yasaklandı.

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
GÜNDEM
CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de en son Kılıçdaroğlu'nun kovid-19 testi yaptırılmış ve negatif çıkmıştı. Ancak Parti Sözcüsü Faik Ötrak, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti avukatı Celal Celal Çelik gibi bir çok isimde koronavirüs tespit edilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
KORONAVİRÜS
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de pozitif çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
GÜNDEM
CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

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