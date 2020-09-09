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Koronavirüs CHPde onlarca kişi izinsiz 30 Ağustos kutlamasında koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Kırşehir haberleri: CHP'de onlarca kişi izinsiz 30 Ağustos kutlamasında koronavirüse yakalandı

CHP'de onlarca kişi izinsiz 30 Ağustos kutlamasında koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta pandemi nedeniyle izin verilmeyen toplu yürüyüş ve kutlamalara Kırşehir'de CHP tarafından izinsiz olarak düzenlenen meşaleli yürüyüşe polisler engel olmuştu. Bu sırada toplanan CHP'li vekil ve danışmanları ile bir çok partilinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kırşehir'de CHP'lilerin izinsiz düzenlediği 30 Ağustos kutlaması...
Kırşehir'de CHP'lilerin izinsiz düzenlediği 30 Ağustos kutlaması...

Kırşehir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle CHP tarafından düzenlenmek istenen fener alayı gecesi sonrası CHP’de korona virüs salgını paniği başladı.

Ev hariç her yerde maske!
KORONAVİRÜS
Ev hariç her yerde maske!

CHP'DE KORONAVİRÜS PANİĞİ

Valilikçe iznin çıkmadığı milletvekili Metin İlhan’ın ise darp edildiğini ileri sürdüğü geceden sonra Belediye Özel Kalem Müdürü Nazım Köksal ve milletvekili danışmanı Mesut Karakurt sosyal medya hesaplarından koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

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  • CHP milletvekili Metin İlhan’ın danışmanı Mesut Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an evdeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım Sağlıklı günlerde görüşmek dileği ile” diye not yazdı.

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Polisle partili bir grubun karşı karşıya geldiği 30 Ağustos akşamı sonrasında danışmanların koronavirüse yakalandıkları belirtiliyor. 30 Ağustos akşamı CHP önünde düzenlenen ve kalabalık bir grubun yer aldığı gecede bulunanların sağlık kontrolü için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları da öneriliyor.

  • Geçtiğimiz 30 Ağustos akşamı, CHP parti binası önünden Cacabey Meydanına meşale yakıp yürüyerek saygı duruşunda bulunmak istemiş, Kırşehir Valiliği ise pandemi gerekçesi ve izin istenmediğini gerekçe göstererek yürüyüşe izin vermemişti.

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