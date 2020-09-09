Kırşehir haberleri: CHP'de onlarca kişi izinsiz 30 Ağustos kutlamasında koronavirüse yakalandı CHP'de onlarca kişi izinsiz 30 Ağustos kutlamasında koronavirüse yakalandı Geçtiğimiz 30 Ağustos'ta pandemi nedeniyle izin verilmeyen toplu yürüyüş ve kutlamalara Kırşehir'de CHP tarafından izinsiz olarak düzenlenen meşaleli yürüyüşe polisler engel olmuştu. Bu sırada toplanan CHP'li vekil ve danışmanları ile bir çok partilinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 09:22 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 09:23 İHA