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Gündem Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 300 İHA ile ışık gösterisi gerçekleştirildi. Göz kamaştırıcı görüntülere sahne olan gösteride gökyüzüne İHA'lar tarafından 30 Ağustos için "Bir milletin zaferi" sözü eşliğinde Atatürk'ün silüeti çizildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökyüzüne Atatürk'ün silüeti çizildi.
Gökyüzüne Atatürk'ün silüeti çizildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser verildi.

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi. Gökyüzüne Atatürk'ün silüeti çizildi.

  • Zaferi simgeleyen figürler gökyüzüne yansıtıldı

    İletişim Başkanlığı tarafından 300 İHA ile düzenlenen gösteride, milletin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser veriliyor.

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