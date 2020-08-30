Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser verildi.
Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi. Gökyüzüne Atatürk'ün silüeti çizildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile gerçekleştirilen gösteri izleyenleri büyüledi. pic.twitter.com/KSTjADkPmI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA ile gerçekleştirilen gösteri izleyenleri büyüledi. pic.twitter.com/KSTjADkPmI— Yeni Şafak (@yenisafak) August 30, 2020
Zaferi simgeleyen figürler gökyüzüne yansıtıldıİletişim Başkanlığı tarafından 300 İHA ile düzenlenen gösteride, milletin Kurtuluş Savaşındaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel bir anlatımla gökyüzüne yansıtıldı.