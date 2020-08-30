Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı için 300 İHA gökyüzünü aydınlattı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 300 İHA ile ışık gösterisi gerçekleştirildi. Göz kamaştırıcı görüntülere sahne olan gösteride gökyüzüne İHA'lar tarafından 30 Ağustos için "Bir milletin zaferi" sözü eşliğinde Atatürk'ün silüeti çizildi.

Haber Merkezi 30 Ağustos 2020, 22:20 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2020, 23:16 Yeni Şafak