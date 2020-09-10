Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Kılıçdaroğlunun avukatı Celal Çelik de pozitif çıktı
POLİTİKA TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de pozitif çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Avukat Celal Çelik
Avukat Celal Çelik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin avukatlığını yapan Celal Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptı. Coronaya yakalandığını duyuran Çelik, “Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
GÜNDEM
CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu'ndan 5 ay 18 gündür korona mesaisi yapan Sağlık Bakanı Koca'ya: Güvenimizi yitirdin
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan 5 ay 18 gündür korona mesaisi yapan Sağlık Bakanı Koca'ya: Güvenimizi yitirdin

CHP'de onlarca kişi izinsiz 30 Ağustos kutlamasında koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
CHP'de onlarca kişi izinsiz 30 Ağustos kutlamasında koronavirüse yakalandı

Öztrak da pozitif çıkmıştı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Beştepe'deki tören öncesi 'Kovid' testi talep edilen Kılıçdaroğlu tepkili
GÜNDEM
Beştepe'deki tören öncesi 'Kovid' testi talep edilen Kılıçdaroğlu tepkili

CHP'de korona paniği: İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
KORONAVİRÜS
CHP'de korona paniği: İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal fenalaşıp hastaneye kaldırıldı


Abone Ol Google News
CNN hayran kaldı

CNN hayran kaldı

Cağ kebabı ve su böreğini öve öve bitiremediler.
Metro istasyonları kapanıyor

Metro istasyonları kapanıyor

​Ataköy Şirinevler ve Atatürk Havalimanı'nda artık durmayacak.
F-16ların kullandığı TEBER güdüm kitli füze ilk kez SİHAdan atıldı

Karadeniz için heyecanlandıran doğal gaz iddiası.

​Türkiye ile Libya görüşmelere başladı..

​Bakan Koca koronavirüs tablosundaki ağırlaşan bilançoya dikkat çekti.

Korsan zirve

Korsan zirve

MED7 ile Brüksel öncesi korsan zirve düzenliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.