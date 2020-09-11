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Gündem CHPde koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı
POLİTİKA

CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak

CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından alınan karar ile Genel Merkez binasında çalışan personellerin evden çalışması kararlaştırıldı. CHP'en son Kılıçdaroğlu'nun kovid-19 testi yaptırılmış ve negatif çıkmıştı. Ancak Parti Sözcüsü Faik Ötrak, parti avukatı Celal Celal Çelik gibi bir çok isimde koronavirüs tespit edilmişti.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Merkez binası
CHP Genel Merkez binası

CHP'de ardı ardına gelen koronavirüs haberlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla CHP Genel Merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
KORONAVİRÜS
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

CHP'DE ARDI ARDINA KORONA VAKALARI

  • CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kılıçdaroğlu'nu endişelendiren son haber ise danışmanı Recep Cengiz'den geldi. Cengiz de koronavirüse yakalandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
GÜNDEM
CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tek tek koronavirüse yakalanmasının ardından partideki yüz yüze görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de pozitif çıktı

VAKALARIN ARDINDAN PERSONELLERE EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

CHP'den yapılan açıklamada, son dönemde vakaların katlanarak arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

  • "Her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir."

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