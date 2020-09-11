CHP'de koronavirüs vakaları artınca Genel Merkez personelinin evden çalışması kararlaştırıldı

CHP'de ardı ardına gelen koronavirüs haberlerinin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla CHP Genel Merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.
CHP'DE ARDI ARDINA KORONA VAKALARI
- CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kılıçdaroğlu'nu endişelendiren son haber ise danışmanı Recep Cengiz'den geldi. Cengiz de koronavirüse yakalandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tek tek koronavirüse yakalanmasının ardından partideki yüz yüze görüşmelerin ertelendiği açıklanmıştı.
VAKALARIN ARDINDAN PERSONELLERE EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
CHP'den yapılan açıklamada, son dönemde vakaların katlanarak arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
- "Her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir."