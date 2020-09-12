Bırakın ölsünler: CHP'li Özcan'dan kan donduran korona sözleri

Seçim öncesinde Suriyelilere yönelik nefret söylemi içeren vaatlerde bulunan, seçimler geçtikten sonra da ilk işi mültecilere hizmet veren aşevini kapatan CHP’li Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan, bu sefer kan donduran bir açıklama ile gündemde. Bolu’daki yerel basının temsilcileri ile önceki gün bir araya gelen Tanju Özcan, koronavirüs dolayısıyla yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını tazeledi.

BİR AYAKLARI ÇUKURDA

Gazetecilerin, “Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden insanların defin işlerini mezarlık işleri müdürlüğü yapıyor. Kaç kişi defnedildiğine dair bir rakam paylaşabilir misiniz?” sorusu üzerine Özcan “Son olarak bir rakam alamadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı? Yerel basında okudum 40 civarında diye. Yani şöyle söyleyeyim ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı” diye konuştu.

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ÖMRÜ BİLE UZATILDI

Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlara “bir ayağı çukurda” diyerek CHP’nin ve Bolu Belediyesi’nin, virüsten dolayı vefat eden insanlara bakışını ortaya çıkaran Özcan, skandal sözlerine şöyle devam etti: “Dolayısıyle bu rakamlara bakıp çok abartmamak, panik yapmak gerekmiyor bana göre. Yani ilk vefat eden teyzemiz 86 yaşında Göynüklü bir teyzemizdi. Zaten çok doğal sebeplerden de hayatını kaybetmek üzereydi. Hatta yoğun bakımda yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. Belki ömrü bile bir kaç gün ekstra uzatıldı bu şeyden dolayı” dedi.

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KRONİK HASTALARI HEDEF ALDI

Özcan, kronik rahatsızlığı olduğu için rapor alan belediye çalışanlarını da hedefine koydu. Özcan, “Belediye çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’si, 25’i hiç işe gelmedi 4 ay boyunca. İçlerinde KOAH ve astım hastası olanlara sözüm yok. Belediye çalışanlarının üçte birinde rapor var. Şeker hastalığı birçok insanda var. Şeker hastalığı olan esnaf işine devam ediyor. Ama koronadan dolayı 4 ay işe gelmiyorsun. Yüksek tansiyon mesela. Burada bulunan insanların bile belki yarısında vardır bu. Suistimal edildi” diyerek koronavirüsten dolayı rapor alan belediye çalışanlarını da hedef aldı.

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OYNAT 00:30 CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan'a küstah sözler CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı gösterdiği eski milletvekili Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki küstah açıklamalarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde Özcan, Erdoğan'ın sesinin kısılması ile dalga geçip çirkin benzetmelerde bulunuyor. BiP'te paylaş

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Merhamet yok

Fotoğraf: Arşiv

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Özcan’ın skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Küpçü, “Ben Tanju Bey ile 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ben onun karakterini, siyasete yaklaşımını biliyorum. Onların mantalitesinde her şey mübahtır siyaset için. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın beyanıdır; ‘siyasetin tek güvenli limanı ahlaktır’ diye. Bizim medeniyet tasavvrumuzda insana değer, merhamet vardır. Siyaset uğruna slogan cümleler kurup konjonktürel olarak davranmadık ve davranmamak lazım. CHP içinde maalesef Tanju Bey bu konuda çok ilkeli bir siyaset üretmez. Bunlar siyaset üretilecek konular değil. Özünde insan olmalı her şeyin. İnsan oturup düşündüğünde, kendi annen baban olsa aynı refleksi gösterebilir misin? Başımızın tacı evimizin direği olan büyüklerimizle ilgili lakayıt, insani hassasiyetlere yakışmayan edepli ve ahlaklı olmayan açıklama yapmak çok yanlış. Yakışmamış. Hayatını kaybedenler insandır insan. Dünya görüşü, yaşı önemli değil. Bir hastalık neticesinde vefat eden insandır. Onların aileleri var, geçmişleri var. Talihsiz garip bir açıklama olmuş. Ama ben şaşırmadım. Tanju Bey’in fıtratına, siyaset terminolojisine, gündelik siyasi algısına çok uygun bir açıklama. Bolulu bir hemşehrisi olarak söylüyorum çok ayıp etmiş, ahlaki olmamış bu açıklaması” dedi.