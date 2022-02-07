Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan geçmiş olsun dileğinde bulunan Abdullah Güle teşekkür
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Abdullah Gül'e teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan geçmiş olsun dileğinde bulunan Abdullah Güle teşekkür
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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