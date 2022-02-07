Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Abdullah Gül'e teşekkür

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum. https://t.co/rOu8pjCVke — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 7, 2022

GÜNDEM HDP'li Hüda Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret kusanlar arasına katıldı: Dilerim geçmiş olmasın

GÜNDEM Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Bu kişiler insanlıktan nasibini almamıştır

GÜNDEM Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan rezil sözler