Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan rezil sözler

Mahir Ünal'dan "Bu dış güçler kim?" söylemlerine yanıt: Emperyalizm sona mı erdi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bir fabrikayı ziyaret ederek çalışanlarla yemek yedi. Burada konuşan Ünal, ''Dış güçler diyorsunuz. Bu dış güçler kim?' söylemlerine ilişkin, 'Geçmişte emperyalizme karşı omuz omuza dik, sol yumruklarını kaldıranlar bunu söylüyor. Emperyalizm sona mı erdi? Küresel güçlerin emperyalist emelleri bitti mi? Emperyalizm sona erdiyse o zaman Amerika'nın Suriye'de ne işi var? 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyenler, bir kere olsun 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var?' dediler mi? 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenler, bir kere olsun 'Fransa'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, Libya'da ne işi var?' dediler mi?



Türkiye'nin Mavi Vatan'daki haklarını savunurken, AB tarafından yaptırım uygulanmakla tehdit edildiğini vurgulayan Ünal, 'Biz Karabağ'da 30 yıllık Azerbaycanlı kardeşlerimizin esaretini sona erdirirken bir kere olsun bu dış güçler memnun oldu mu? Bizim 50'ye yakın ülkeye savunma sanayi ürünlerimizi satıyor olmamızdan memnunlar mı? Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmasından bunlar memnun mu? Memnun olmayanlara bakarsanız dış güçlerin kim olduğunu da çok net bir şekilde görebilirsiniz.' dedi.