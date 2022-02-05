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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncu'dan rezil sözler

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından insanlık dışı bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından helva görseli paylaşan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın koronavirüse yakalandığını öğrenen Derya Büyükuncudan rezil sözler
Derya Büyükuncu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığı hafif atlattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin başında olduğunu ve dua ettiklerini belirtti.

DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, skandal bir paylaşıma imza attı.

Twitter hesabından helva görseli paylaşan Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dua bekliyoruz" sözlerine atıfta bulunarak "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Sözleri ile tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" dedi.

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