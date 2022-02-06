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POLİTİKA

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Putin, mesajında "İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Twitter hesabı üzerinden Putin'e teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putinden Cumhurbaşkanı Erdoğana geçmiş olsun mesajı: Neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini sunmak için bir telgraf gönderdi.

Mesajında “Sayın cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim” ifadelerini kullanan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından Putin'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin’e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum"

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