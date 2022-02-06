Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı: Neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini sunmak için bir telgraf gönderdi.

Mesajında “Sayın cumhurbaşkanı, sevgili dostum, sizi ve eşinizi içten bir biçimde destelediğimi söylemek isterim” ifadelerini kullanan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnanıyorum ki yaşama enerjiniz ve neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır. Her ikinizin de tamamen iyileşmesini ve uzun yıllar sağlıklı kalmanızı kalpten diliyorum.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından Putin'e teşekkür ederek şunları söyledi:

"Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin’e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum"

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Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin’e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum. https://t.co/uSHTjfOpnx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Zurabişvili'ye teşekkür

GÜNDEM Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı