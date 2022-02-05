Hayat Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Karın işine son verdi
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Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Kar'ın işine son verdi

Karar gazetesi, internet editörü Özge Kar'ın koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Hadi İnşallah" mesajı paylaşan editörün işine son verildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Karın işine son verdi
Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Kar'ın işine son verdi

Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu tweetini alıntılayarak “Hadi İnşallah” ifadesini kullandı. Editör Kar, daha sonra tweeti silerek hesabını kapattı.

EDİTÖRÜN İŞİNE SON VERİP ÖZÜR DİLEDİLER

Karar Gazetesi yaptığı açıklamada, editörün işine derhal son verildiğini duyurarak kamuoyundan özür diledi.

Gazete, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı.

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