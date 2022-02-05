Karar gazetesi çirkin paylaşımın ardından Özge Kar'ın işine son verdi

Karar gazetesinin internet editörü Özge Kar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu tweetini alıntılayarak “Hadi İnşallah” ifadesini kullandı. Editör Kar, daha sonra tweeti silerek hesabını kapattı.
EDİTÖRÜN İŞİNE SON VERİP ÖZÜR DİLEDİLER
Karar Gazetesi yaptığı açıklamada, editörün işine derhal son verildiğini duyurarak kamuoyundan özür diledi.
Gazete, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “3 aydır internet sitemizde çalışan bir personelin kendi kişisel Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanı’nın rahatsızlığıyla ilgili yaptığı çirkin paylaşımı asla tasvip etmiyoruz. İlgili kişinin derhal işine son verildiği bilgisini ve samimi üzüntümüzü kamuoyuna duyururuz.” ifadelerini kullandı.