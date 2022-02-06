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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Bu kişiler insanlıktan nasibini almamıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın ve saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Bu kişiler insanlıktan nasibini almamıştır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik çirkin yaklaşımlarda bulunanların "insanlıktan nasibini almamış ve şifa bulması imkansız" kişiler olduğunu belirtti.

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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve dünyanın her tarafından milyonlarca insanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için iyilik dileklerini ilettiğini ifade etti.

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Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını lanetlediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

  • "Cumhurbaşkanı'mızın ve saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza ve değerli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz."

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