Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yılın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu ancak şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceresi bulunduğunu söyledi.

8. Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eş başkanlıklarında çevrim içi düzenlendi.

Konferansın Antalya'da da düzenlenmesine ilişkin söz veren Çavuşoğlu, bu video konferansın, iki ülke arasındaki üst düzey diyaloğu sürdürme isteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, olağanüstü zamanlardan geçildiğini ve değişimin her zamankinden daha hızlı gerçekleştiğini dile getirerek, "Ticaret ve ekonomiden, inovasyon ve teknolojiye kadar ikili iş birliğimizde büyük bir potansiyele sahibiz. Değişime uyum sağlamak ve potansiyelimizden yararlanmak için sürekli diyaloğa ihtiyacımız var" dedi.

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Türkiye ile Hollanda halkının lalelerin dışında ortak pek çok yanı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, iki halkın da girişimci, iş odaklı pratik olduğunu vurguladı.

Bunun ticarette ve yatırımlarda görüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "İş insanlarımızı daha fazlasını yapmaya teşvik etmek için daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın, Avrupa'nın farklı köşelerindeki iki ülke olarak kıtadaki sorunların ele alınmasına katkıda bulunacak çok şeye sahip olduğunu belirtti.

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"Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var"

Geçen yılın Türkiye-AB ilişkilerinde, Avrupa ile ilişkileri sınayan zor bir yıl olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Orta Doğu, Kıbrıs, Libya, Suriye ve Kafkasya'daki önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yıldı. AB, aralık zirvesinde Türkiye'ye elini uzattı ve biz de olumlu yanıt verdik. Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için fırsat penceremiz var" şeklinde konuştu.

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Çavuşoğlu, Belçika, Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz'deki mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de AB üyelerinin çoğunluğunun bu görüşte olduğunu destekler mahiyette olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e düzenlediği ziyaret kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüşmelerinde bir zaman çizelgesi dahilinde “somut adımlar için bir yol haritası” üzerinde anlaşma sağladıklarını anımsattı.

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'Türkiye gerçek bir ortaklığa hazır'

Türkiye ile AB arasında samimi bir ortaklığın göç, ticaret, enerji, güvenlik, savunma, Suriye, Libya, Balkanlar ve Kafkaslar dahil olmak üzere birçok önemli konuda gerçek değişikliğe yol açabileceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, tarafların 2016’daki göç krizi döneminde ortaklıklarının kabiliyetini ortaya koyduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB’nin ortak çabaları sayesinde Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan en büyük insani krizi idare edebildik" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türkiye, aday ülke olarak, en yüksek düzeyde kararlılıkla gerçek bir ortaklığa hazır" dedi.

Tüm ilişkilerde olduğu gibi iki tarafın da bazı beklentileri olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’nin beklentileri arasında 18 Mart Mutabakatı'nın tüm boyutlarıyla yenilenmesi ve bu çerçevede katılım süreci, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, göç alanında iş birliği, üst düzey diyalog ve terörle mücadelede iş birliğinin ele alınması gibi konuların bulunduğunu kaydetti.

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Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu bağlamda Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başladığını, Fransa’yla ilişkilerde normalleşme süreci yürüttüğünü ve içeride reform sürecine odaklandığını dile getirdi.

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"Türk halkının, Hollanda toplumuna aktif ve başarılı bireyler olarak entegrasyonunu destekliyoruz"

Türkiye’nin aynı zamanda daha önce öneride bulunduğu Kıbrıs’a ilişkin "5 Birleşmiş Milletler" toplantısı ve Doğu Akdeniz Konferansı’na da hazır olduğunu belirten Çavuşoğlu, Hollanda’nın da desteğine güvendiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerinin başlatılması kararının 2004 yılında Hollanda’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda alındığını hala hatırlıyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollanda’nın 18 Mart Mutabakatı'nın imzalanmasında da önemli rol oynadığını kaydetti.

Hollanda’daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türk halkının, Hollanda toplumuna aktif ve başarılı bireyler olarak entegrasyonunu destekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Türk-Alman bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’yle gurur duyduklarının altını çizen Çavuşoğlu, onların Türklerin Avrupa’da entegrasyonun başarılı örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "8. Wittenburg Konferansı"nın iki ülke arasındaki ortaklığı geliştireceğini vurgulayarak, özellikle İnovasyon Çalışma Grubunu görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu, diğer çalışma gruplarına da başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

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Konuşmasına, Hollanda Rijks Müzesi'nin envanterinde bulunan ve 2019'da iki yıl Rahmi M. Koç Müzesi'nde kalmasına karar verilen "Ankara Manzarası" tablosuyla ilgili görüşlerini paylaşarak başlayan Blok, "Bu tablo, iki ülke arasındaki ilişkilerin de özel bir anlamını ifade ediyor" dedi.

Blok, söz konusu tablonun, Türkiye-Hollanda ilişkilerinde son derece önemli rol oynadığını dile getirdi.

Ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, hem iyi hem de kötü günlerde dostluk çerçevesinde devam ettiğini belirten Blok, bugünkü toplantı kapsamında, ihtilaflı konular olsa dahi birlikte çalışabilmenin yöntemlerini arayacaklarını kaydetti.

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"Terörizmle mücadele konusunda Türkiye son derece hassas bir bölgede bulunuyor"

Bakan Blok, konuşmasında, Hollanda ve Türkiye'nin, göç akını ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele gibi konularda ortaya koyduğu iş birliğinin önemine değindi.

Blok, "Terörizmle mücadele konusunda Türkiye son derece hassas bir bölgede bulunuyor. Bu bölge ve bölgenin getirdiği koşullar her iki ülkenin de güvenliğine tehdit oluşturur nitelikte. Biz bu problemleri birlikte çalışarak aşabiliriz" diye konuştu.

İki ülkenin, göçün getirdiği tehditlerle de baş edebilmek için birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Blok, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda, Türkiye'nin, göç akınını kontrol edebilmek için inanılmaz çabaları var. Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri göçmenleri bir taraftan denizden kurtarmaya çalışırken bir taraftan da bununla ilgili siyasi çelişkiler de yaşıyoruz çünkü Avrupa'daki ülkeler istenilen sayıda mülteciye ev sahipliği yapamıyorlar. Aynı zamanda mültecilerin sağlık ve eğitim hizmetlerine de erişmesi gerekiyor. Bu çerçevede, Türkiye bu çocukların ilk ve orta okul kurumlarına entegre edilmesi gibi birçok başarıya imza attı. Bunlar gerçekten son derece kayda değer başarılar."

Hollandalı Bakan Blok, bu çalışmaların Avrupa Birliği (AB) ile yakın iş birliğinde gerçekleştirildiğini ve Birliğin finansal desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

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"Ticaret hacmimiz 2019'da son derece önemli bir seviyeye ulaştı"

Problemleri ortak şekilde sahiplenmek ve ortak çözüm getirmenin yanı sıra ülkelerin fırsatları da birlikte değerlendirebileceğini söyleyen Blok, "Örneğin bir inovasyon projesi söz konusu olduğunda bununla ilgili çalışmaları birlikte gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Blok, Türkiye'de birçok Hollanda merkezli firmanın yatırım yaptığına ve iki ülkenin ticari ilişkilerinin artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Ticaret hacmimiz 2019'da son derece önemli bir seviyeye ulaştı. Türkiye'de çok önemli yatırımlarımız da var. Hollanda firmaları ülkenize 2002'den bu yana yaklaşık 25 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

Bakan Blok, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin daha da pekişmesi halinde ticari ilişkilerin daha önemli seviyelere gelebilecek potansiyeli taşıdığını da işaret etti.

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Türkiye'de yaşayan Hollandalılar gibi Hollanda'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların da olduğunu belirten Blok, entegrasyonun son derece örnek teşkil edecek bir aşamada olduğunu da kaydetti.

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"Her zaman iki kişi bir kişiden daha iyidir"

Blok, tekrar Ankara ve İstanbul'un manzarasını, Antalya'nın sahilini görmeyi arzu ettiğini anlattı.

Hollanda Rijks Müzesi'nden Ankara'ya getirilen ve sergi sonrasında iki yıl Rahmi M. Koç Müzesi'nde kalmasına karar verilen "Ankara Manzarası" tablosuna dikkati çeken Blok, "Size 'Ankara Manzarası' tablosunun ne kadar özel olduğunu anlattım. Bu tablonun bu kadar önemli olması bize aynı zamanda birbirimizi tanımamız için de fırsat sağlayacaktır. Bu tablonun hikayesi bir tiyatro oyununa, bir belgesele ve hatta farklı birçok esere de ilham olmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Bakan Blok, "Bugün uzaktan bir toplantı gerçekleştiriyor olsak da birbirimize yüz yüze bakabilecek, gözlerimizin içine bakabilecek bir ortamdayız. Gelecekte çok daha verimli bir çalışma yapalım. Bir elin nesi var iki elin sesi var" diye konuştu.

Blok, sözlerini, Türkçedeki bu atasözüne benzer şekilde ülkesinde de kullanılan "Her zaman iki kişi bir kişiden daha iyidir" sözleriyle sonlandırdı.

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