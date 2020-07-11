Hollandalı turistler Türkiye tatilinden vazgeçmiyor: Kendimizi orada güvende hissediyoruz

Hollandalı turistler tatil için Türkiye'ye akın ediyor.

Hollanda koronavirüs sebebiyle seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi turuncu listeye aldı. Turuncu liste zorunlu olmadıkça gidilmemesi gereken ülkeleri kapsıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre 1 Temmuz'dan itibaren yurtdışından gelen turistlere 15 euro karşılığında yaptırdığı koronavirüs sigortası, birçok Batılı turist için endişeleri gideren bir etken olmuş.

TATİL İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİLER

Ege ve Akdeniz sahillerini dolaşan Hollanda Televizyonu (NOS) muhabirine göre, çok sayıda Hollandalı, hükümetin uyarılarına rağmen, tatil için Türkiye'yi seçti.

Bunlardan biri Greetje Veldman. Antalya'daki oteldeki tek misafirin kendileri olduğunu anlatan Hollandalı kadın, "Kimin ne dediği umrumda değil, dinlenmek için buraya geldim, başka da bir şey düşünmüyorum" diyor.

AD gazetesine göre, tatil için 20 yıldan bu yana senede 2 defa Antalya'ya gelen Veldman, burada kendisini rahat hissettiğini ve hastalanırsa kimden yardım isteyeceğini bildiğini söylüyor. Hollandalı turist, "Tüm plaj bize ait, peki koronavirüs nerede?" diye soruyor.

BURADA KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM

Bir başka Hollandalı turist, Angelique van der Kalk, uzun süre Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını beklemiş. AB'nin 1 Temmuz'da açıklanan güvenli ülkeler listesinde Türkiye'nin bulunmaması üzerine, hükümetin uyarılarına aldırmadan Dalyan'a gitmeye karar vermiş.

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Türkiye'ye uçan Hollandalı kadın, Turizm Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da yürürlüğe konan Covid-19 sigortası yaptırmış. 7 bin euroya kadar sigortalı olan Van der Kalk, "Burada kendimi güvende hissediyorum" diye konuşuyor.

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SALGIN REKABET ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Fethiye'de tekne turları düzenleyen Hollandalı Wiebe Geertsma'ya göre, koronavirüs salgını turizmde bir rekabet aracı olarak kullanılıyor. "Bu çok kötü bir oyun" diyen Hollandalı, Avrupalı turistlerin Yunanistan ve İspanya'ya yönlendirildiğini savunuyor.

Geertsma, Türkiye'deki turizm bölgelerinde sayılarının yüksek olmadığını ve önlemlerin katı bir şekilde uygulandığını vurguluyor.

HOLLANDA'DA RİSK ALTINDAYIZ

Hollandalı 70 yaşındaki Ben Zadelhof da, Türkiye tatilinden asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Yıllar önce Türkiye sahillerinden bir yazlık alan Hollandalı, eşiyle birlikte birkaç hafta içinde yola çıkacak. Zafelhof, "Seyahat kısıtlamasını umursamıyorum. Kendi sağduyumu kullanıyorum. Hollanda'da da risk altındayız" diyor.