Türkiye ve Hollanda arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını açıkladı. SHGM tarafından yayımlanan notam doğrultusunda, Hollanda, yeni tip koronavirüs mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.
İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesi nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıklamıştı.