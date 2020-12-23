Türkiye ve Hollanda arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Hayat

Yağmur duası nasıl yapılır?

Son dönemde Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle iki hafta önce Diyanet İşleri Başkanlığı, yağmur duası yapılması gerektiğini açıklamıştı. Cuma günü cemaatle kılınan namazın ardından 81 ilde yağmur duası edilmişti. Kuraklık nedeniyle vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konulardan biri yağmur duasının nasıl yapıldığı oluyor. Peki, yağmur duası nedir? Yağmur duasının anlamı nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...