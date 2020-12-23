Ekonomi Türkiye ve Hollanda arasındaki uçak seferleri yeniden başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ve Hollanda arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye ve Hollanda arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını duyurdu. Koronavirüsün mutasyonu sonucu bulaş hızının artmasıyla, aralarında Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Haber Merkezi AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını açıkladı. SHGM tarafından yayımlanan notam doğrultusunda, Hollanda, yeni tip koronavirüs mutasyonuna yönelik önlem amaçlı kararlaştırılan uçuş kısıtlamaları listesinden çıkarıldı.

İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'ya yönelik uçuş kısıtlaması sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığının bildirilmesi nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıklamıştı.

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