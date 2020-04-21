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Hollanda Televizyonu: Hollanda'daki Türkler koronavirüs konusunda Rutte'yi değil Erdoğan'ı dinliyor

Hollanda'da yaşayan Türkler, koronavirüs salgınına karşı Hollanda'nın kurallarını değil, Türkiye'nin kurallarını uyguluyor. Hollanda'nın resmi devlet kanalı NOS, ülkede yaşayan Türklerin koronavirüs önlemlerini Türk televizyonlarından takip ettikleri için, Hollanda'nın uyarılarını dikkate almadıklarını ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte yerine, daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak verdiklerini duyurdu. Hollanda'da yaşayan Türkler ise hükümetin yeteri kadar tedbir almamış olmasını eleştirirken Türkiye'nin tedbirlerinin daha iyi olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi Diğer
Hollanda koronavirüse karşı sürü bağışıklığı yöntemi uyguluyor.
Hollanda koronavirüse karşı sürü bağışıklığı yöntemi uyguluyor.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar koronavirüs salgınına karşı Hollanda'nın değil, Türkiye'nin kurallarına uyuyor.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, ülkede yaşayan Türkiye kökenli göçmenler, koronavirüs önlemlerini Türk televizyonlarından takip ettikleri için, Hollanda'nın uyarılarını dikkate almıyor. Türk vatandaşları, Hollanda Başbakanı Mark Rutte yerine, daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kulak veriyor.

BBC Türkçe'nin NOS kanalından aktardığı habere göre Türkiye'nin maske dağıtma kararı sonrası, Hollanda'da halk arasında böyle bir uygulama olmamasına rağmen, çok sayıda Türk vatandaşı ağız maskesi takmaya başladığını aktardı.

Rutte yerine Erdoğan'ı dinliyorlar

Hollanda'nın en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından biri olan FNV'nin yönetim kurulu üyesi Murat Şekercan Türklerim, Başbakan Mark Rutte yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarını dikkate aldıklarını söylüyor. Şekercan'a göre, Türkiye'nin salgınla ilgili kuralları sıkılaştırmasından sonra, birçok kişi, aynı önlemleri Hollanda'da uygulamaya başladı.

Tedbirler yeteri kadar sıkı değil

Hollandalı televizyon kanalına konuşan gurbetçiler, Lahey hükümetinin aldığı önlemlerin yeterince sıkı olmadığını belirterek, maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasağı olmamasını eleştirdi. Bazı Türkler de Türkiye'nin aldığı önlemlerin daha iyi olduğunu öne sürdü.

Türkiye kökenli örgütlerin çatı kuruluşu IOT'nin Başkanı Zeki Baran bazı bölgeler dışında salgın konusundaki toplumsal bilgilendirmenin sadece Hollandaca dilinde yapıldığını söyleyerek, bu nedenle dil bilmeyenlerin habersiz kaldığını belirtti.

Hollanda'da koronavirüse karşı sürü bağışıklığı yöntemi uygulanıyor.

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