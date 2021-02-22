Gündem Erol Mütercimler imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle ikinci kez hakim karşısında
POLİTİKA

Erol Mütercimler imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle ikinci kez hakim karşısında

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lisesi mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar kadar hapis istemiyle yargılanan Erol Mütercimler'in yargılanmasına devam edildi. Mütercimler, "Hiçbir suç işlemedim" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Haber Merkezi DHA
Erol Mütercimler
Erol Mütercimler

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler katıldı. Duruşmada, müşteki sıfatıyla Önder İmam Hatipliler Derneği, Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı avukatları ile bazı müştekilerin avukatları da hazır bulundu.


MÜŞTEKİLER CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Müşteki Kartal Anadolu İmam Hatip Okulu mezunu Nuri Ok, "İmam Hatip Okulları bir ilim kaynağıdır. Sanık ilim, irfanın temsilcisi olan üniversitede hocadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Önder İmam Hatipliler Derneği avukatı ise "Dernek adına şikayetçiyiz. Sözleri sabittir, İmam Hatipler camiası da bu sözlerin muhatabıdır. Bu sözlerle sanık hedef almıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu. Müşteki Eyüp Özsoy'un avukatı da "Müvekkilim İstanbul Milletvekilidir. İmam Hatip mezunudur. Sanığın söylemleri sonucu manevi zarar duymuştur. Sanık vekilleri zarar olmadığını söylemektedir, halkın sokaklara dökülmeyip kendi hakkını aramak yerine devletten hakkını istemesi zarar olmadığı anlamına mı gelmektedir. Zarar olduğu açıktır. Alenen hakaret ettiği içim ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" şeklinde konuştu. Müştekiler, davaya katılma talebinde de bulundular.

Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi
GÜNDEM
Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi


"HAKARET ETMEMİŞTİR"

Sanık Erol Mütercimlerin avukatları ise müvekkillerinin imam hatiplilere hakaret etmediğini, hakaret edecek son kişi olduğunu vurgulayarak müvekkillerinin dava sonrasında sosyal medyada lince uğradığını belirttiler. Sanık avukatları, "İddianamedeki gibi bir olay gerçekleşmiş olsa bile sanığın ifadeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'ya göre ifade özgürlüğü kapsamındadır" diyerek beraat talebinde bulundular.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

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BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Erol Mütercimler ise uzun süre hocalık yaptığını, bu dava nedeniyle sosyal medyada yargısız infaz yapıldığını belirterek "Hiçbir suç işlemedim. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

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DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA VERİLECEK

Mahkeme, müştekiler milletvekili Eyüp Özsoy, Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı, Kadıköy İmam Hatipler Vakfı, Nuri Ok, Önder İmam Hatipler Derneği, KADEM avukatlarının müşteki olarak davaya katılma taleplerini suçun niteliği ve topluma karşı suçlar bölümünde yer alması gerekçesiyle reddetti. Mahkeme önceki celse katılma talepleri kabul edilen İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatipliler Derneği avukatlarının da katılma kararlarını kaldırılmasına hükmetti. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Nisan tarihine erteledi.

RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı
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İmam hatip mezunlarına yönelik skandal sözleriyle infiale neden olan Erol Mütercimler hakim karşısında: Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım
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İmam hatip mezunlarına yönelik skandal sözleriyle infiale neden olan Erol Mütercimler hakim karşısında: Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım

İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
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İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, 'Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum' ifadelerini kullandı.


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