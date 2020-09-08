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POLİTİKA

RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı

RTÜK, bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv- Erol Mütercimler.
Arşiv- Erol Mütercimler.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır" denildi.

EROL MÜTERCİMLER NE DEDİ?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı.

  • Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

EROL MÜTERCİMLER'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul'a tayin edildikten sonra İstanbul'da büyüyüp, okumuştur.

İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise'sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.

Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Avustralya'dan döndükten sonra Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60'üstünde kısa radyo oyunları yazdı.

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