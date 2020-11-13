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Gündem İmam hatip mezunlarına yönelik skandal sözleriyle infiale neden olan Erol Mütercimler hakim karşısında Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım
İSTANBUL

İmam hatip mezunlarına yönelik skandal sözleriyle infiale neden olan Erol Mütercimler hakim karşısında: Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler,

1 yıl 6 aya kadar kadar hapis cezasıyla yargılanıyordu. İlk kez hakim karşısına çıkan Mütercimler, " Mütercimler, "Bu davadaki sözlerim öz düşüncem olmadığı için savunmuyorum. Kesinlikle kastım yoktur. Ne bu okulları, ne de bu öğrencileri aşağılamadım. Bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özür diliyorum" diyerek beraatini istedi.

Haber Merkezi DHA
Erol Mütercimler
Erol Mütercimler

Yazar Erol Mütercimler, bir televizyon programında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullanmıştı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek, "Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" demişti. İnfiale neden olan açıklamaların ardından Mütecimler hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan yazar ilk kez hakim karşısına çıktı.

"Kabul edilemez hakaretler"

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma öncesi KADEM adına basın açıklaması yapıldı. KADEM adına konuşan avukat Müjgan Siyah Çevik, Erol Mütercimler'in sözlerinin İmam Hatip Lisesi öğrenci ve mezunlarının itibarsızlaştırmaya dönük olduğunu belirterek suç olduğunu ve bu hakaretin kabul edilemez olduğunu ifade etti. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler katıldı. Duruşmada, müşteki Bilal Erdoğan ve Mustafa Varank'ı avukatı temsil ederken, İlim Yayma Cemiyeti avukatı da hazır bulundu.

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GÜNDEM
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"Hiçbir kasıt yoktur"

Kimlik sorgusunda öğretim üyesi olduğunu ve aylık 3 bin lira geliri olduğunu belirten sanık Erol Mütercimler savunmasında, "Sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. Benim hocalıkta 42 yılım bitti. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Öğretim üyeliğim ve programcılığım bölümünde zaman zaman imam hatiplerle ilgili tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım. Bütün konuşmalarımda o okulların yapısı, müfredatı, ders kitapları, öğretmenlerin niteliği ve okulların sayısı konusunda devamlı eleştiride bulundum. Nasıl iyileştirileceği konusunda bir öğretmen olarak daima düşüncelerimi paylaştım. Ancak bu konuşmalarımda ne bu okulları, ne de bu öğrencileri aşağılamadım. Hakaret etmedim. Bu okulların hiçbir zaman gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine imam hatip okullarının bir cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim" dedi.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.


Beraatini talep etti

Mütercimler, "Ergenekon'da yargılandım. Düşünce ve tezlerimi her zaman savundum. Ancak bu davadaki sözlerim öz düşüncem olmadığı için savunmuyorum. Kesinlikle kastım yoktur. Bu cümlemden ötürü üzülen insanlardan tekrar özür diliyorum. Suç işlemediğimi düşünmüyorum" diyerek beraatini istedi. Avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da olayın bir canlı yayın kazası olduğunu belirtti.

İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
OYNAT 02:24
İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti
Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, 'Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Haliç Üniversitesi, Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı
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Haliç Üniversitesi, Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı


  • Duruşmada, ifade veren müşteki Sebahattin Ataoğlu, "İmam hatip mezunu ve tıp doktoruyum. Programdaki sözlerin suç unsuru oluşturan sözler oluşturduğu açıktır. Suçu örtme amaçlı bir savunma yapılmıştır. Şikayetçiyim" dedi. Müşteki Seyfullah Sevinç de İmam Hatip Der Başkanı olduğunu belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi
GÜNDEM
Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi


Katılma talebinde bulundular

ATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR Müştekiler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilal Erdoğan, Şenol Kazancı, Muhammed Emin Demirkan adına avukatı, şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de katılma talebinde bulundu. Katılma talebinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti avukatı Selçuk Kar ise sanığın kimlik tespitinde 3 bin lira geliri olduğu beyanının araştırılmasını ve ceza ehliyeti olup olmadığının sorulması için hastaneye sevkini talep etti.
  • Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı İlim Yayma Cemiyeti ve Avcılar İmam Hatip Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç'in katılma taleplerini kabul etti. Diğer katılma talepleri ise reddedildi. Program CD'sinin bilirkişiye verilerek rapor istenmesine karar veren mahkeme, sanığın ekonomik durumunun araştırılması ve ceza ehliyeti aldırılması şeklindeki talebini de reddetti. Duruşma ertelendi.
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