Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdik Zaman Siyaset programına konuk olan Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.

OYNAT 02:24 İmam Hatiplilerle ilgili skandal açıklamada bulunan Erol Mütercimler çark etti Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, 'Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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SKANDAL SÖZLERİNİ BÖYLE İNKAR ETTİ!

Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili kullandığı ifadeye açıklık getirdiği konuşması şöyle:

"Program tarikat ve cemaatlerle ilgiliydi. Tarikatların tarihiyle ilgiliydi. Süreç içinde bunların nasıl bozulmaya başladığını anlattım. Bu konular konuşulurken bir yerde şöyle bir yargı dile getirildi haklı olarak. Toplumda yanlış algılar oluşuyor ve toptancı suçlamalara gidiliyor. Ve bunun daha işleri çözülemez hale geldiği konuşuldu, haklı olarak.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Erol Mütercimler'in o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı

Tüm bunlar konuşulurken Müfit Yüksel bir yerinde dedi ki neden bunlar oluyor. Dini hassasiyeti olan insanlar kentlerden varoşlara çekiliyor dedi. Dolayısıyla tarikatlar niçin merdiven altı görüntüye girdi dedi ve şöyle dedi; misyoner okullarını saydı, bu toplum misyoner okullarının mezunlarına itibar gösterirken imam hatiplere değer vermiyor" dedi.

3 saat boyunca tam da toplumdaki algılar konuşulduğu için ben de 3 saattir izleyici izliyor sandım. Ben de dedim ki "Toplumda imam hatipler için böyle haberler geldiğinde insanlar imam hatip okullarıyla özdeşleştiriyor" dedim, kastım buydu. Misyoner okullarının çocukları da bizim imam hatiplerin çocukları da bizim dedim. Hakaret olsaydı, Müfit Bey buna karşılık verirdi. İlahiyatçı profesör itiraz ederdi. Ne müfit yüksel kimse itiraz etmedi. Zaten herkes anladı ki, 3 saatlik konuşma bunun zeminiydi. Dert yandığımız buydu."

GÜNDEM RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı

EROL MÜTERCİMLER NE DEDİ?

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı.

Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

OYNAT 00:30 Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı. BiP'te paylaş

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EROL MÜTERCİMLER KİMDİR?

Erol Mütercimler, 1954 yılında Kars'da doğmuştur. Babası köy enstitüsü öğretmenidir. Babası İstanbul'a tayin edildikten sonra İstanbul'da büyüyüp, okumuştur.

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İstanbul Gazi Osman Paşa Plevne Lise'sinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde "Çok kültürlülük" konusundaki doktora alan çalışmasını tamamladı.

1978 yılında Deniz Kuvvetleri'ne teğmen olarak katıldı. 12 Eylül 1980'te Deniz Kuvvetleri'nde teğmen idi. Deniz Kuvvetleri'nde Deniz Astsubay Okulu'nda 16 yıl Fizik öğretmenliği yaptı.

Binbaşı iken ordudan ayrıldı. Beşiktaş Deniz Müzesi Müdürlüğü yaptı ve daha sonra Avustralya'ya gitti, orada Avustralya'da yayın yapmakta olan bir radyo istasyonu SBS devlet radyosunda programcılık yaptı. Orada 'Avustralya News' diye bir gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Avustralya'dan döndükten sonra Türkiye'ye dönüşünde çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. TRT Radyosu ve çeşitli TV kanallarında programcı ve yönetici olarak çalıştı. Belgeseller hazırladı. 60'üstünde kısa radyo oyunları yazdı.