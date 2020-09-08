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Gündem Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti Erol Mütercimlerin o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı
ANKARA

Erol Mütercimler'in imam hatiplerle ilgili açıklaması: MEB harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Erol Mütercimler'in o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip camiası hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler için Milli Eğitim Bakanlığı da harekete geçti. Mütercimler hakkında yasal işlemler ve hukuki sürecin başlatıldığını aktaran Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Erol Mütercimler
Erol Mütercimler

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını bildirdi.

"Şiddetle kınıyoruz"

  • Nazif Yılmaz, yaptığı açıklamada, 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun 4. maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim sisteminde özgün tasarımıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören imam hatip okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler'i şiddetle kınadığını belirtti.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.

"Dini değerleri alenen aşağılama"

  • Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.


"Erol Mütercimlerin bu karanlık düşüncelerini en sert biçimde kınıyoruz"


Erol Mütercimlerin, açıklamalarına bir tepki de Türkiye Düşünce Platformu'ndan geldi. İmam hatip öğrencileri ve mezunlarına yönelik hakaret içerikli sözlerine yönelik yapılan basın açıklaması şöyle:

"Bir haber kanalında tartışma esnasında Erol Mütercimler, ülkemizin gurur kaynağı olan ve sayısız başarılara imza atan İmam Hatip lisesi öğrenci ve mezunlarına yönelik kasıtlı olarak hakaret ve küçümseme içeren talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. İmam Hatip liselerinin geçmişten günümüze kadar ülkeye ve milletimize sayısız katkıları ortadadır. Halihazırda ülkemizi ve millî menfaatlerimizi uluslararası çapta savunan ve icraatları ile ülkemizin son yıllarda dünya çapında tanınmasını sağlayan, vatanına ve milletine aşık cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi de bir İmam Hatiplidir. Bu zihniyeti çok yakından biliyoruz. Yıllarca bu okuldan mezun talebelerin vatan ve milletine hizmet etmemesi için önlerini kapayan bu zihniyet bir türlü bitmiyor. Bitecek gibi de görünmüyor. Sonuna kadar bu basit zihniyet ile mücadelemiz devam edecek ve vatanına, milletine, dinine ve medeniyetine bağlı İmam Hatip talebelerinin ve diğer tüm öğrenci kardeşlerimizin en iyi şekilde ülkelerine hizmet etmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Erol Mütercimlerin bu karanlık düşüncelerini en sert biçimde kınıyoruz, kendisini camiadan özür dilemeye davet ediyoruz."

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